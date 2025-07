Congo-Kinshasa: Le choléra en progression

En dépit des efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour réduire la propagation du choléra, la situation sur le terrain fait état d'une progression élevée de la maladie en République démocratique du Congo (RDC).

Au cours de la réunion de suivi et d'évaluation sur la situation humanitaire et sanitaire en RDC, il a eté démontré que, durant la semaine 28, un total de 2 311 cas suspects de choléra ont été notifiés, dont 97 décès, représentant un taux de létalité de 4 %. Ces cas ont été enregistrés dans 17 provinces ayant rapporté au moins un cas. En moyenne, 1 200 cas sont enregistrés chaque semaine, soit environ 184 cas par jour, avec au moins 4 décès quotidiens. Ce qui est grave.

Toutefois, le comité a reconnu une amélioration de la situation dans les provinces de la Tshopo et du Maniema, grâce à la mise en oeuvre effective du plan de riposte, et dans une moindre mesure à Kinshasa. En revanche, une létalité élevée est rapportée dans les zones récemment entrées en épidémie, notamment l'Équateur, le Mai-Ndombe, le Kwilu et le Kongo central. On note une hausse continue des cas dans la Lomami, ainsi qu'une persistance de l'épidémie dans le Sud-Kivu, Nord-Kivu et le Tanganyika, trois provinces les plus touchées. L'épidémie se propage dans les provinces qui n'ont pas été touchées. Il y a trois provinces qui sont nouvellement touchées à partir de Kinshasa, à savoir la Mongala, le Mai-Ndombe et le Kwilu.

À la semaine 29, la zone de santé de Kimpese a également rapporté des cas. Des campagnes de vaccination sont actuellement en cours dans *11 zones de santé réparties dans quatre provinces, à savoir le Tanganyika avec 2 zones de santé; le Maniema avec 4 zones de santé; le Haut-Katanga avec 2 zones de santé et la Tshopo avec 3 zones de santé. S'agissant de Mpox, au cours de la semaine 28, 608 cas suspects de Mpox ont été investigués, portant le cumul depuis la semaine 1 de 2024 à 92 475 cas suspects. Pour ce qui des cas confirmés cumulés, il s'élève à 26 800 et le nombre total de personnes vaccinées est de 603 338. Au cours des 6 dernières semaines, 6 098 contacts ont été identifiés autour de 1 109 cas confirmés, soit une moyenne de 5 contacts par cas. Ces données couvrent 8 provinces sur les 26 du pays.