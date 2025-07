Afrique: L'Égypte offre une réplique du sarcophage de Toutânkhamon au Sénégal

Les autorités égyptiennes ont décidé d'offrir une réplique authentique du sarcophage de Toutankhamon et de sa momie, symboles de l'héritage pharaonique. Ce cadeau est destiné à marquer la célébration du 65° anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, prévue à Dakar le 25 juillet prochain.

À l'occasion du 65° anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, l'Égypte offrira au Sénégal un cadeau exceptionnel. Il s'agit d'une réplique du sarcophage de Toutankhamon et de sa momie, symboles de l'héritage pharaonique. «Ce cadeau est un témoignage de l'amitié profonde et du respect mutuel entre nos deux peuples, ainsi qu'un hommage à la grandeur des civilisations africaines.

Ce geste fort sera concrétisé lors de la visite officielle du ministre égyptien des Affaires étrangères, qui remettra personnellement cette pièce, en présence de dignitaires sénégalais et de représentants du monde culturel et académique», a déclaré l'ambassadeur Khaled Aref.

Ce nouveau sarcophage, poursuit-il, viendra enrichir le pavillon égyptien du Musée des civilisations noires, inauguré en 2018, grâce à un premier don de 23 pièces archéologiques offertes par l'Égypte. Parmi elles figuraient le buste de Néfertiti, des statues du roi Akhenaton et de Touthmosis III, une collection dédiée à Toutankhamon et la célèbre statue du scribe, emblème du savoir dans l'Égypte ancienne.

Ces oeuvres ont permis au musée, estime M. Aref, de devenir l'un des rares établissements africains à exposer de manière permanente des pièces représentatives de la civilisation pharaonique. La ré plique de la momie et du sarcophage de Toutankhamon ne viendra pas seulement enrichir la collection grandissante d'égyptologie du Musée des civilisations noires, mais elle en deviendra également la pièce maîtresse, un élément central qui attirera sans aucun doute chercheurs, étudiants et visiteurs de tout le continent africain et au-delà », a-t-il relevé.

Pour l'ambassadeur, le musée est à la fois approprié et symbolique. «Cette réplique de l'une des figures les plus emblématiques de l'Égypte ancienne trouve sa nouvelle de- meure ici, au coeur de l'Afrique de l'Ouest, dans un musée qui se dresse comme un phare d'unité africaine, de fierté et d'accomplissement culturel », poursuit Khaled Aref. Il estime que cette nouvelle

La réplique du sarcophage de Toutankhamon et de sa momie représentent les symboles de l'héritage pharaonique. contribution égyptienne renforcera les liens académiques et culturels entre les deux pays. Au-delà de sa valeur artistique, le cadeau égyptien incarne une vision partagée, celle d'une Afrique fière de ses racines, unie par ses civilisations et engagée dans un dialogue culturel et diplomatique durable», a-t-il témoigné, tout en soulignant le rôle du Sénégal dans la réappropriation du patrimoine africain.

Pour l'ambassadeur égyptien, par ce geste, son pays et le Sénégal réaffirment leur volonté commune de préserver, transmettre et célébrer l'héritage africain, dans un esprit de coopé ration et de fraternité ». « Cette donation au peuple sénégalais, ici au coeur de Dakar, représente bien plus qu'un simple geste d'échange culturel, elle constitue une réaffirmation des liens historiques et civilisationnels qui unissent le continent africain, a-t-il souligné.