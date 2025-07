Tunisie: Visite de Massad Boulos à Tunis - Cap sur la coopération bilatérale tuniso-américaine

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le 22 juillet 2025, Massad Boulos, Haut Conseiller du Président américain Donald Trump, pour les affaires du Moyen-Orient, du monde arabe et de l'Afrique, qui effectue une visite officielle en Tunisie les 22 et 23 juillet 2025, accompagné de Joshua Harris, Sous-Secrétaire adjoint américain aux Affaires étrangères, Chargé de l'Afrique du Nord.

La rencontre a été l'occasion de réaffirmer la profondeur et la solidité des relations historiques entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique, qui durent depuis plus de 228 ans, et se sont poursuivies après l'Indépendance sur la base du respect mutuel et des intérêts communs des deux peuples amis. Les deux parties ont exprimé leur engagement commun à poursuivre le développement de ces relations et à les renforcer davantage au service des intérêts des deux pays amis et en soutien aux efforts de développement et de stabilité aux niveaux régional et africain.

Le Ministre a discuté avec le Conseiller américain des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prioritaires, tout en soulignant l'importance de développer les échanges commerciaux et de stimuler les investissements américains en Tunisie. Il a mis en avant les opportunités prometteuses qu'offre le marché tunisien et invité les entreprises américaines à participer à la réalisation de grands projets stratégique en Tunisie. Il a également exprimé le souhait de voir la communauté et les compétences tunisiennes résidant aux États-Unis d'Amérique bénéficier de l'attention et de l'accompagnement qu'elles méritent, afin de faciliter leur intégration dans le pays de résidence

De son côté, Boulos a réaffirmé la volonté de la partie américaine d'ancrer une pratique régulière de dialogue et de coopération avec la Tunisie, tant au niveau bilatéral que multilatéral, afin de renforcer davantage le rapprochement entre les deux pays ainsi qu'entre les institutions tunisiennes et américaines, aussi bien dans les secteurs publics que privé.

Les deux parties ont également abordé les développements de la situation régionale et internationale, en particulier la crise humanitaire dans la bande de Gaza, en Palestine occupée. Le Ministre a souligné la nécessité d'assurer d'urgence l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale, mettant en garde contre les graves conséquences humanitaires d'un retard dans la réponse aux besoins vitaux de la population. Elles ont souligné l'importance de parvenir à une solution politique libyo-libyenne, sous l'égide des Nations Unies, qui préserve la sécurité, la stabilité et l'unité territoriale de la Libye.