Cameroun: Présidentielle - Une pléthore de candidatures qui interroge

Le 21 juillet 2025, marquant la date limite de dépôt des candidatures, 81 dossiers ont été enregistrés par l'organisme chargé des opérations électorales au Cameroun, ELECAM.

Parmi eux, se compte le président sortant, Paul Biya, 92 ans, qui brigue un 8e mandat. Certes, il est vrai que tous les dossiers de candidature devraient passer par le filtre du Conseil constitutionnel, mais, d'ores et déjà, leur nombre interroge. Pourquoi autant de candidatures ? Faut-il y voir l'expression d'une vitalité démocratique ? Assurément, non ! Car la pluralité de dossiers de candidature à une présidentielle, est loin d'être le reflet d'une vitalité démocratique. Elle peut, tout au plus, traduire une vitalité politique au Cameroun, en l'occurrence, où tous les espaces sont verrouillés par celui qui régente le pays depuis plus de quatre décennies sans partage.

Les uns et les autres affûtent leurs armes

Certes, on l'a déjà vu au Sénégal où plus de 90 dossiers de candidature ont été enregistrés lors de la dernière présidentielle. Mais comme on le sait, le Sénégal n'est pas le Cameroun, où faire acte de candidature peut valoir des vertes et des pas mûres à ceux qui ont osé. En effet, Paul Biya n'hésite pas à faire place nette en envoyant au cachot tout candidat capable de lui tailler des croupières.

On ne sera donc pas surpris de voir les dossiers de candidature de certains poids lourds tels Maurice Kamto et le désormais ex-ministre, Issa Bakari Tchiroma, pour ne citer que les deux, rejetés. Et comme s'il préparait les esprits, le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé la couleur en déclarant qu'aucune contestation, à l'issue de la validation des dossiers de candidatures, ne sera tolérée.

Du reste, l'on se demande si la pléthore de candidature, un record dans l'histoire politique du Cameroun, ne participe pas d'une stratégie de guerre du papy qui refuse de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir et ce, en dépit de sa santé chancelante. Ce n'est pas impossible. Car, une fois avoir réussi à passer le tamis du juge constitutionnel, certains candidats affiliés au régime, pourraient se désister et appeler leurs ouailles à voter Paul Biya. On l'a déjà vu sous d'autres cieux où la recette a produit des résultats.

Et on ne voit pas comment le locataire du Palais d'Etoudi peut s'en priver ; lui qui, pour autant que ce ne soit pas une mise en scène dont il est coutumier, fait face à une fronde au sein de ses propres rangs. En témoignent les démissions des ministres Issa Bakary Tchiroma et Bello Bouba Maïga qui, en plus d'avoir dénoncé, avec véhémence, la gouvernance de leur ex-mentor, sont candidats à la candidature pour la présidentielle du 12 octobre prochain. On peut d'autant plus y voir des manoeuvres électorales qu'ELECAM, elle-même, parle de candidatures doubles, voire triples, aussi bien de la part de l'opposition que du parti présidentiel.

C'est dire si les uns et les autres affûtent leurs armes. En tout cas, le plus grand défi que doit relever l'opposition camerounaise, si elle veut se donner les chances de provoquer l'alternance, c'est de travailler à ce que le scrutin qui se profile à l'horizon, soit transparent et crédible, de sorte à ne donner lieu à aucune magouille électorale.

On se demande parfois si le papy Biya a encore le sens de l'honneur

Car, Biya tient tellement à sa chose qu'il ne lâchera pas tant qu'il n'y est pas contraint. Mieux, il manoeuvre, à ce qu'on dit, pour que son fils Franck lui succède. Comme si le Cameroun fonctionnait comme une monarchie où le prince succède au roi sur le trône. A l'analyse, on se demande parfois si le papy Biya a encore le sens de l'honneur.

Car, voilà un président qui, dès son arrivée au pouvoir, avait suscité beaucoup d'espoirs, mais qui, au fil des ans, s'est mué en un tyran indécrottable, et qui a réussi à faire du Cameroun, la risée des autres nations, où tout ou presque est permis. Voilà un président, âgé de 92 ans, dont une quarantaine au pouvoir, qui refuse de faire valoir ses droits à la retraite, et qui, toute honte bue, se retrouve dans les starting-blocks avec ses fils et petits-fils. A preuve, parmis les candidats à la candidature, se compte un qui est âgé de 31 ans.

Certes, ce dernier est présenté comme un fantoche dans la mesure où l'âge minimal pour être candidat à la présidentielle au Cameroun, est de 35 ans. Mais cela n'enlève rien, au fait que cela doit donner à réfléchir au président Biya dont certains compatriotes se demandent s'il est encore conscient de ses faits et gestes, surtout qu'en dépit de tout ce qui se dit sur son état de santé, il n'a pas daigné faire le déplacement d'ELECAM pour déposer son dossier de candidature.