Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortes transactions de plus de 6 milliards FCFA enregistrées ce mardi 22 juillet 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 22 juillet 2025, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré de fortes transactions de plus de 6 milliards FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est élevée à 6,623 milliards FCFA contre 1,662 milliard de FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 5,607 milliards FCFA au niveau du compartiment des obligations. Le marché a enregistré des transactions portant sur 410 000 obligations TPCI 5,80% 2021-2028 pour une valeur totale de 4,100 milliards FCFA et des transactions portant sur 150 000 obligations TPCI 5,90% 2020-2030 pour une valeur totale de 1,500 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 66,236 milliards, se situant à 11 919,909 milliards de FCFA contre 11 853,673 milliards de FCFA le lundi 21 juillet 2025.

Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une hausse de 6,615 milliards en passant de 10 643,026 milliards de FCFA la veille à 10 649,641 milliards de FCFA ce 22 juillet 2025.

Au niveau des trois indices phares, la situation est au vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,56% à 309,16 points contre 307,44 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 s'est rehaussé de 0,52% à 152,53 points contre 151,74 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui a gagné 0,93% à 130,29 points contre 129,09 points précédemment.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la cinquième journée consécutive par UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 29 560 FCFA), suivie respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 6,35% à 19 600 FCFA), BOA Niger (plus 5,10% à 2 575 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 4,46% à 11 700 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,33% à 4 695 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 1 250 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 4,47% à 2 350 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 4,03% à 2 500 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 3,80% à 2 405 FCFA).