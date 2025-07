Algérie: Portes ouvertes à Alger sur la plateforme numérique 'Fahrassa' dédiée à l'édition de livres

ALGER — Des portes ouvertes sur la plateforme mise à jour, "Fahrassa" dédiée aux éditeurs algériens de livres, ont été inaugurées à Alger, lundi à la Bibliothèque nationale d'Algérie.

Ces portes ouvertes qui s'étalent sur trois jours, ont rassemblé lors de la première journée, une vingtaine d'éditeurs venus de différentes régions d'Algérie, s'imprégner des nouvelles facilitations, "devenues possibles grâce à la numérisation", notamment les procédures relatives au "dépôt légal à distance, d'un manuscrit et l'obtention, sans déplacement, de son +International Standard Book Number+ (ISBN)", a expliqué le directeur général de la Bibliothèque nationale, M. Mounir Bahadi.

Un exposé technique détaillé sur les étapes d'utilisation de la plateforme actualisée "Fahrassa" a été présenté, mettant en avant les efforts consentis dans la numérisation des services de la Bibliothèque nationale et le renforcement de ses liens et la concertation avec les éditeurs.

La rencontre a été également l'occasion de débattre certaines contraintes et situations de litiges rencontrées sur le terrain, du rapport entre l'auteur, l'imprimeur et l'éditeur, aux manuscrits déposés et non publiés, en passant par la publication au compte d'auteur, ou encore les maisons d'édition dont la dissolution pour des raisons particulières, a donné lieu à la naissance de nouvelles maisons d'édition.

Rappelant aux éditeurs la loi 15-13 du15 juillet 2015, qui stipule en substance dans son article 8 l'obligation du respect absolue de l'éthique professionnelle, M. Bahadi a fait remarquer qu'à ce titre, "même le simple citoyen-lecteur a le droit d'intervenir auprès des autorités officielles pour signaler le contenu de tout manuscrit contraire aux principes, aux valeurs et aux symboles de la Nation, entre autres".

Lors de cette première rencontre, la possibilité de "trouver un cadre légal entre les éditeurs et les Théâtres en Algérie, pour l'édition systématique de livres contenants les textes de pièces de théâtre retenus par les différentes commissions de lectures", été également été envisagée.

Organisées, sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, par la Bibliothèque nationale d'Algérie, en collaboration avec le Syndicat national des éditeurs de livres (SNEL) et l'Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL), les portes ouvertes sur la plateforme actualisée "Fahrassa", créée en mai 2023 et mise à jour deux ans plus tard, se poursuivent mardi et mercredi à la Bibliothèque nationale.