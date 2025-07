Algérie: Université Sétif-1 - Accord-cadre de coopération avec l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique

SETIF — L'université Ferhat Abbas (Sétif-1) a conclu un accord-cadre de coopération avec l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), a-t-on appris mardi du recteur de cette université, Mohamed El Hadi Latreche.

Dans une déclaration à l'APS, M. Latreche a précisé que cette convention paraphée lundi après-midi à l'amphithéâtre Mouloud Kacem Naït Belkacem de l'université Sétif-1 vise à "consolider la coopération dans les domaines de valorisation des résultats de la recherche scientifique et de développement technologique réalisée dans cette université, soutenir l'innovation et accompagner les start-up et porteurs (étudiants et chercheurs) de projets innovants en plus de l'échange d'expériences et de formation dans les domaines de l'entrepreneuriat et du business leadership".

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'université visant à "relier les résultats de la recherche scientifique à l'environnement socioéconomique et développer l'esprit entrepreneurial chez les étudiants et les chercheurs", a-t-il ajouté, soulignant que "cette coopération est de nature à apporter une valeur ajoutée aux outputs de la recherche scientifique et contribuer à favoriser la création de richesse et le développement national par la transformation des idées innovantes en projets productifs efficaces".

A noter que cette convention a été signée par le recteur de l'université Ferhat Abbas, Mohamed El Hadi Latreche, et le directeur général de l'ANVREDET, Nadhir Azizi, en présence des cadres des deux institutions.