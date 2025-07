Algérie: Le ministre des Transports supervise la remise en service du téléphérique Annaba-Seraïdi

ANNABA — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a supervisé, lundi à Annaba, la remise en service du téléphérique reliant le chef-lieu de wilaya à la commune de Seraïdi, resté hors-service près de 5 ans pour des travaux de réhabilitation.

Cet équipement, réalisé en 1986, constitue un "acquis important en matière de moyens de transport, autant pour la wilaya d'Annaba en général que pour la commune de Seraïdi en raison de son rôle dans la facilitation des déplacements et la valorisation de l'attrait touristique de la zone montagneuse de Seraïdi", selon les explications fournies sur place par les responsables concernés.

La réhabilitation de ce téléphérique qui parcourt une distance de 4.150 m, a porté sur "la remise en état de ses différentes structures et des équipements techniques, remis à neuf pour assurer un fonctionnement sûr et efficace", a-t-on ajouté, soulignant que ce moyen de transport assure la liaison entre le centre d'Annaba et Seraïdi "en 20 mn maximum", ses cabines pouvant accueillir quelque 2.000 passagers/jour, en représentant un soutien efficace au transport urbain, en particulier pendant la saison touristique.

Après avoir supervisé la remise en service du téléphérique, Sayoud a souligné, dans une déclaration à la presse, "l'importance de l'utilisation de ce moyen de manière régulière, en assurant un entretien périodique et en veillant à fournir des services de haute qualité aux citoyens", avant d'évoquer la possibilité d'utiliser ce modèle de transport dans d'autres villes au terrain montagneux, similaire à celui de Seraïdi.

Le ministre a, par ailleurs, fait part d'un projet portant sur l'acquisition de 24 nouveaux bus afin de renforcer les capacités de l'Entreprise Publique de Transport Urbain et Suburbain d'Annaba (EPTUSA), avant d'assurer, à ce propos, que 10 bus entreront bientôt en service pour renforcer la liaison entre le centre-ville et le reste de la wilaya, y compris la zone de Sidi Harb où se trouve une des stations du téléphérique Annaba-Seraïdi.

Sayoud avait entamé sa visite dans la wilaya d'Annaba par l'inspection de l'aéroport international Rabah-Bitat, où il a souligné la nécessité de "réduire le temps des formalités de voyage à un maximum de 20 minutes, en développant des couloirs dédiés aux passagers de première classe et aux personnes aux besoins spécifiques".

Le ministre a également inspecté le port d'Annaba, où il a écouté, au côté du wali, Abdelkader Djellaoui, un exposé détaillé sur la réalité du secteur des transports, dans cette wilaya, et sur les programmes de développement à court et moyen terme, notamment les projets en cours de réalisation et les projets temporairement gelés.

Sayoud a, en outre, indiqué qu'une enveloppe financière de plus de 10 milliards de dinars a été allouée au renforcement de l'infrastructure ferroviaire destinée au transport des voyageurs, notamment dans le nord du pays et ce, en coordination avec le ministère des Travaux publics, en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au soutien des liaisons entre les ports et les grandes villes.

Le ministre des Transports a salué, au terme de sa visite, les efforts déployés localement pour améliorer les services de transport, appelant à la poursuite de la coordination entre les différents acteurs afin de répondre aux aspirations des citoyens et réaliser un saut qualitatif dans la performance de l'équipement public.