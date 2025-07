Algérie: Zitouni préside une réunion de coordination sur les préparatifs de la Foire commerciale intra-africaine prévue à Alger

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a présidé, mardi à Alger, une réunion de coordination dans le cadre des préparatifs de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue à Alger du 4 au 10 septembre prochain, indique un communiqué du ministère.

La réunion a regroupé les cadres du secteur et les présidents des sous-commissions chargées de superviser les différents aspects organisationnels de cet événement continental majeur, qui se tiendra au Palais des expositions des Pins maritimes.

Plus de 2.000 exposants sont attendus à cette 4e édition de la foire, qui devrait attirer plus de 35.000 visiteurs de plus de 140 pays.

Considérée comme la principale plateforme de commerce et d'investissement du continent ainsi qu'une place de marché pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l'IATF 2025 devrait déboucher, selon les organisateurs, sur des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plus de 44 milliards de dollars.

Organisée par Afreximbank, le Secrétariat de la ZLECAf et la Commission de l'Union africaine, en partenariat avec l'Algérie, l'IATF est une plateforme permettant aux grandes entreprises, aux PME, aux investisseurs et aux décideurs d'explorer les opportunités de commerce et d'investissement et de nouer des contacts avec des partenaires.