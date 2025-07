Afrique: CAN féminine 2025 - Le Maroc souffre face au Ghana mais rejoint le Nigeria en finale

L'équipe féminine de football du Maroc s'est qualifiée pour sa deuxième finale de suite après avoir éliminé le Ghana en demi-finale (1-1 ; tab : 4-2). Les Lionnes de l'Atlas défieront l'ogre nigérian samedi 26 juillet pour un premier trophée continental.

Maroc-Nigeria sera l'affiche de l'épilogue de cette 13e CAN féminine ce samedi 26 juillet à Rabat. La finale qui opposera le pays organisateur, finaliste pour la deuxième fois consécutive, après 2022, face au Nigeria, recordman de victoires à la CAN (neuf trophées). Le Nigeria a son palmarès qui parle pour lui et sa victoire contre l'Afrique du Sud, tenante du titre. Le Maroc a sa dynamique incontestable depuis trois ans et son public qui lui donne des ailes. Celui-là même qui lui avait permis d'éliminer les Super Falcons en demi-finale (1-1 ; tab 5-4) il y a trois ans à domicile.

Mais ces retrouvailles ont failli ne pas avoir lieu, la faute à une teigneuse équipe du Ghana qui ne s'est pas présentée en victime expiatoire face Lionnes de l'Atlas et les a contraintes à aller jusqu'aux tirs au but. Les Black Queens ont dominé les Marocaines au cours d'une première période où les filles de Jorge Vilda ont été au bord de la rupture. Malmenées par une formation ghanéenne sans complexe, les Lionnes ont logiquement concédé l'ouverture du score de Stella Nyamekye (26e). La milieu de terrain assurait le premier but après avoir récupéré un ballon qui avait échoué sur le poteau après une tête de Bonsu Kyerewaa.

Face à l'apathie de sa formation, Jorge Vilda a réagi dès la 35e minute en sortant Elodie Nakkach pour Najat Badri. Mais les Marocaines ont dû attendre le retour des vestiaires pour enfin entrer dans leur match. Poussées par leur public, les rouges enflamment le stade olympique de Rabat et font céder enfin le Ghana. Sakina Ouzraoui égalise au terme d'une belle action collective (55e). Le Ghana est désormais submergé par les vagues adverses, mais résiste et pousse le Maroc en prolongation et aux tirs au but. À ce jeu, ce sont les Lionnes de l'Atlas qui seront meilleurs en réussissant leurs quatre tirs, là où les Black Queens échoueront à deux reprises.

Le Maroc a eu très chaud, mais a gagné le droit de retourner en finale face au Nigeria qui n'a jamais perdu en neuf matchs à ce niveau. L'affiche est belle.