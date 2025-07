Tunisie: Intérêt présidentiel majeur pour les jeunes et le sport - Urgence d'une refonte totale des structures sportives

On ne parlera jamais assez du domaine stratégique touchant les jeunes et les sports en général, dans la mesure où le Président de la République a fait sienne l'expression «un esprit sain dans un corps sain», confirmant ainsi l'importance des activités physiques et de la pratique du sport sous ses diverses formes.

C'est dans l'optique de conférer davantage d'efficacité à ce secteur qu'il a été réglementé dans un cadre d'organisation bien précis donnant lieu à des compétitions rigoureuses marquées par des notations, des évaluations et des classements aux plans national, régional, continental et mondial.

La Tunisie nouvelle n'échappe pas à ces mécanismes. Plus encore, la jeunesse et le sport bénéficient d'un intérêt majeur et accru de la part du Président de la République qui multiplie les interventions en vue de leur redonner l'impulsion qui s'impose.

La dernière en date a eu lieu, pas plus tard que vendredi dernier en recevant le ministre de la Jeunesse et des Sports pour examiner les différents volets en la matière et annoncer des mesures concrètes dans le but évident de booster les diverses facettes du sport et de la jeunesse, un secteur qui commence à battre de l'aile pour des raisons qu'il faut décortiquer afin d'établir un diagnostic précis avant de prescrire les remèdes nécessaire pour redorer le blason d'un domaine qui avait donné les plus grosses satisfactions à la nation.

Réputé pour son approche favorisant les mesures tranchantes, le Chef de l'Etat n'a pas hésité à qualifier la situation d'hybride dans la mesure où elle ne répond plus ni à un professionnalisme bien clair ni à un amateurisme authentique, d'où le pédalage à trouver un statut permettant d'y trouver les solutions adéquates.

Et comme sus-indiqué, le Président Kaïs Saïed a été catégorique en lançant un appel solennel à la refonte totale du secteur des sports grâce à une batterie de mesures franches destinées à mettre un terme, une fois pour toutes, aux défaillances organisationnelles, techniques et législatives.

C'est dans cet esprit, donc, que le Président de la République a souligné l'urgence de procéder à l'élaboration du projet de loi organique relatif aux structures sportives, un projet tant attendu pour en finir avec l'état de confusion et passer à l'étape de la clarté et rompre, de la sorte, avec des concepts archaïques générateurs de mauvais résultats et de corruption.

Il faut avouer que cette absence de textes clairs portant organisation d'un secteur aussi vaste et aussi stratégique pour espérer un réel épanouissement de nos jeunes a constitué un handicap pour la promotion des jeunes et des sports avec des répercussions négatives pour le sport de masse et le sport des performances, en chute depuis quelques années.

En effet, les élites sportives tunisiennes sont habituées aux podiums, notamment dans les sports individuels, dont plus particulièrement la natation, l'athlétisme, la boxe, le tennis, sans oublier quelques distinctions même dans des disciplines collectives durant les années de gloire du handball national avec des victoires éclatantes contre les meilleurs du monde.

C'est dire que les choix inadéquats ajoutés à l'absence de textes d'encadrement, à l'urbanisation rampante, synonyme de disparition d'espaces verts, de terrains de sport et autres maisons des jeunes, sont derrière la crise actuelle suite, justement, à la transformation de ces lieux en repaires de dérives et de consommation de drogue.

Pourtant, il va de soi qu'étant par définition un facteur de rassemblement et de cohésion sociale pour cette catégorie de la population, le sport constitue, plutôt, un vecteur de discipline et d'inclusion sociale, lui permettant d'assumer un rôle crucial dans le développement personnel et social et la formation de citoyens responsables.

Bref, par sa sollicitude continue, le Chef de l'Etat prouve sa détermination à aller jusqu'au bout pour assainir le secteur des sports et de la jeunesse, loin des pratiques mafieuses de corruption, tout en optant pour des structures et des infrastructures à la gestion saine et aux objectifs clairs et patriotiques.