Tunisie: Transport ferroviaire du phosphate - 522 MD pour rénover les lignes du sud

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mardi, lors d'une séance plénière tenue à Tunis, l'examen du projet de loi n° 2/2025 relatif à l'adoption de l'accord de crédit conclu le 20 novembre 2024 entre la Tunisie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FADES), en présence du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Cet accord de crédit vise à cofinancer le projet de rénovation et de développement du réseau ferroviaire destiné au transport du phosphate.

Le projet de loi, qui comporte un seul article, s'inscrit dans le cadre des efforts d'élaboration d'un programme national visant la production de 6 millions de tonnes de phosphate commercial à l'horizon 2025. Il s'agit de mettre en place un programme d'investissement global permettant à la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) d'assurer le transport de l'ensemble des quantités de phosphate produites.

Le projet a pour objectif la rénovation et le renforcement d'une partie des voies ferrées utilisées pour le transport du phosphate, afin d'améliorer leur capacité à supporter la charge des trains, d'optimiser l'exploitation des équipements de transport et, par conséquent, de réduire les coûts. Ce programme devrait permettre d'augmenter la capacité de transport de la SNCFT, ainsi que les volumes de phosphate produits et transformés. Il contribuera à la relance financière des entreprises du secteur et, plus largement, à celle de l'économie nationale.

Réalisé sur une période de deux ans, le projet devrait également participer au développement régional, à la création d'emplois directs et indirects, à la préservation de l'environnement et à la réduction de la consommation énergétique. Son coût global est estimé à 165,53 millions de dollars, soit l'équivalent de 522,231 millions de dinars tunisiens. Il concerne une partie du réseau ferroviaire du sud tunisien, desservant les gouvernorats de Sfax, Gafsa et Gabès.

La valeur du crédit contracté entre la Tunisie et le FADES s'élève à 10 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 102,915 millions de dinars tunisiens. La période de remboursement s'étale sur 27 ans, dont 4 années de grâce.