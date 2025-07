Tunisie: Pas de tour de chauffe pour les Bleus - Dans le vif du sujet

La pré-saison bat son plein du côté des Bleus avec actuellement le passage à l'une des tâches les plus délicates à réaliser, la construction du modèle de jeu de l'équipe et le choix des joueurs appelés à en découdre avec le ST ce dimanche.

Après le travail foncier où les préparateurs physiques ont fortement sollicité les organismes des leurs, place maintenant à des sessions tournées vers les plans de jeu et le choix des joueurs qui les composent. Aujourd'hui cependant, le groupe usémiste a été affiné (mercato oblige), alors que coach Montassar Louhichi s'active, revoit et corrige ce qui doit l'être, toujours en prenant bien entendu en compte les derniers mouvements, flux entrants et sortants.

Il va sans dire qu'à présent, en cette période précise, il y a davantage de pression concurrentielle au sein du groupe, avec des joueurs qui ont commencé à travailler sur les principes de base du jeu. En clair, le modèle de jeu travaillé actuellement sera, à quelques nuances près, celui pour lequel optera le plateau technique face au ST au Taïeb Mhiri, dimanche dans le cadre du barrage pour une place en supercoupe.

Avec un groupe étoffé retouché juste au milieu, au charbon précisément suite au départ de Moses Orkuma, le staff devra composer son Onze rentrant sans se tromper dans la répartition des rôles, ou du moins tenir la charpente d'équipe sans redéfinir les contours d'équipe.

Rappelons à ce propos qu'en championnat, à titre d'exemple, l'USM débutera en croisant une fois de plus le ST, à Monastir cette fois-ci, puis défiera l'EST à Radès avant de clore le premier tiers de la compétition par une opposition face à l'ESS. Autant dire que le temps presse pour un groupe qui prend forme.

Mastouri partant pour la Russie

Montassar Louhichi s'active à mettre ses joueurs au diapason des exigences de l'équipe, et déjà, il a forcément en tête son équipe-type, à quelques révisions près. Ligne par ligne donc, l'équipe prend corps, le Onze se met en place et les recrues montent en gamme selon les dernières répétitions usémistes. Ainsi, dans les bois, Abdessalam Hlaoui serait reconduit après avoir rempilé pour une saison. Sur le flanc droit à présent, Mahmoud Ghorbal, dans le viseur d'Ezzamalek mais lié aux Bleus jusqu'en été 2027, tient la corde mais Rayan Azzouz fait figure d'alternative fiable.

Sur le côté opposé, ça se bouscule au portillon avec la présence des recrues Seif Saber et Dhia Maâtougui aux côtés de Youssef Herch. Toujours chapitre défense, dans l'axe, Raed Chikhaoui, Dhiaeddine Jouini et Fabrice Zeguei sont à pied d'oeuvre, mais l'un parmi ce trio sera gardé en réserve. Plus haut, au milieu, Louhichi a l'embarras du choix il faudra cependant trouver la bonne association, l'entente qui puisse déteindre sur le jeu de l'équipe.

De prime abord, le piston ivoirien Alpha Sidibié, transfuge du FC San Pedro, le pivot axial sénégalais Cherif Bodian et le milieu gauche, Ayoub Châabane, peuvent aspirer à une place au soleil, alors que, toujours en rapport avec les recrues, les milieux offensifs Adnène Yaâkoubi et Nassim Douihech sont à leur tour dans les temps volet préparation, dans les starting-blocks comme on dit. Bien entendu, avec la présence d'Aymen Harzi, Moez Hadj Ali et le milieu hybride Louay Trayi, les places seront chères pour les recrues, mais Louhichi peut nous surprendre...

En attaque enfin, avec l'inamovible avant-centre Hazem Mastouri, l'USM dispose de trois autre pointes, Anas Bouatay, le Nigérian Esson Victor Musa et l'ex-Etoile Brahim Souissi, aux côtés de Youssef Abdelli (qui peut-évoluer sur le couloir droit et repiquer en pointe tantôt) et l'ailier gauche et ex-Béjaois Aziz Abid.

L'armature usémiste est en place, au même titre que la profondeur du banc. Reste à présent à en savoir davantage sur l'avenir immédiat du buteur international Mastouri, histoire de ne pas être pris de court. En négociations avancées avec le club russe de PFC Krylia Sovetov Samara, après des contacts avec les Egyptiens de Modern Sport et les Marocains du Raja Casablanca, le 2e meilleur buteur de la Ligue 1, la saison écoulée, est vraisemblablement partant. Reste à savoir maintenant qui sera son digne successeur au front de l'attaque des Bleus.