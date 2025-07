Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 juillet 2025

Les États-Unis annoncent leur départ de l'UNESCO

Les États-Unis ont annoncé ce 22 juillet leur retrait de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) estimant que « la poursuite de l’engagement à l’UNESCO n’est pas dans l’intérêt national des États-Unis », indique le communiqué du département d’Etat américain.

Une décision qui prendra effet le 31 décembre 2026, conformément à l'article II(6) de la Constitution de l'UNESCO.

En effet, le département d’Etat a étalé les causes du retrait des États-Unis de l’organisation onusienne évoquant le fait que « l'UNESCO œuvre à la promotion de causes sociales et culturelles qui divisent, et accorde une importance démesurée aux Objectifs de développement durable de l'ONU, un programme mondialiste et idéologique pour le développement international, qui va à l'encontre de leur politique étrangère « America First » (« L'Amérique d'abord ») ». (Source allAfrica)

Mali : L'Armée et Wagner accusés d’exactions contre les civils peuls

Human Rights Watch a rapporté mardi que les forces armées maliennes et leurs supplétifs russes Wagner ont procédé à de nombreuses "exécutions sommaires de personnes de l'ethnie peule". L'organisme a indiqué que, depuis janvier 2025, l'armée malienne et le Groupe Wagner ont exécuté "au moins une douzaine d'hommes peuls et fait disparaître de force au moins 81 hommes" au cours d'opérations conjointes visant des groupes armés islamistes. ( Source : Human Rights Watch )

En Côte d’Ivoire, un infirmier condamné pour un commentaire « outrageant » visant le président

Tokpa Flan Japhet a été condamné à une peine de 36 mois de prison ferme et à l’équivalent de 7 600 euros d’amende pour avoir manqué de respect au chef de l’Etat, Alassane Ouattara, sur Facebook.

Un infirmier ivoirien a été condamné à trois ans de prison ferme pour un commentaire « outrageant » publié sur les réseaux sociaux visant le président Alassane Ouattara, a annoncé le procureur de la République d’Abidjan dans un communiqué consulté mardi 22 juillet par l’Agence France-Presse (AFP). (Source Lemonde Afrique)

Malgré la rupture avec le Sahel, Zelensky relance son offensive diplomatique en Afrique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé, lundi 21 juillet, sa volonté de renforcer les liens entre l’Ukraine et le continent africain, en particulier sur les plans économique et sécuritaire. Cette déclaration intervient alors que Kiev fait face à une rupture diplomatique avec plusieurs pays sahéliens, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui accusent l’Ukraine de soutenir la rébellion dans le nord malien.

Lors de son intervention relayée par la présidence ukrainienne, Zelensky a insisté sur l’importance stratégique de l’Afrique pour son pays. Il a proposé un partenariat basé sur la création de centres céréaliers en Afrique, présentés comme un levier économique d’intérêt mutuel. (Source Africapresse)

CAN féminine 2025 : Le Maroc souffre face au Ghana mais rejoint le Nigeria en finale

L’équipe féminine de football du Maroc s’est qualifiée pour sa deuxième finale de suite après avoir éliminé le Ghana en demi-finale (1-1 ; tab : 4-2). Les Lionnes de l’Atlas défieront l’ogre nigérian samedi 26 juillet pour un premier trophée continental.

Maroc-Nigeria sera l’affiche de l’épilogue de cette 13e CAN féminine ce samedi 26 juillet à Rabat. La finale qui opposera le pays organisateur, finaliste pour la deuxième fois consécutive, après 2022, face au Nigeria, recordman de victoires à la CAN (neuf trophées).

Le Nigeria a son palmarès qui parle pour lui et sa victoire contre l’Afrique du Sud, tenante du titre. Le Maroc a sa dynamique incontestable depuis trois ans et son public qui lui donne des ailes. Celui-là même qui lui avait permis d’éliminer les Super Falcons en demi-finale (1-1 ; tab 5-4) il y a trois ans à domicile. (Source RFI)

Gabon : Les ventes de cacao et de café bondissent de plus de 300 % en un an

Selon les chiffres présentés lors du Conseil d’administration de la Caistab le 18 juillet 2025, les ventes de cacao et de café sont passées de 36 millions de FCFA en 2023 à 162 millions de FCFA en 2024. Une progression spectaculaire qui traduit les premiers résultats d’une politique de relance agricole ciblée.

À la faveur de son Conseil d’administration présidé par Jean-Maurice Ayine, la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) a livré des données révélatrices de l’évolution des filières café et cacao au Gabon. En l’espace de douze mois, les ventes ont quadruplé, atteignant un niveau inédit depuis plusieurs années. Ce résultat s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification économique impulsée par les autorités de transition. (Source GabonMediaTime)

Burkina Faso : Le Consulat de France annonce la suspension temporaire des services de visas et d’administration

L’Ambassade de France au Burkina Faso informe, via un communiqué publié ce 22 juillet 2025, de la fermeture temporaire de deux services du Consulat général à Ouagadougou.

Le service de l’administration des Français sera inaccessible du 25 juillet au 5 août 2025. Quant au service des visas, il suspendra ses activités du 1ᵉʳ au 11 août 2025.

Aucune précision n’a été donnée sur les raisons de ces interruptions, mais les usagers sont invités à anticiper leurs démarches en conséquence. (Source LeFaso.net)

Nigeria : Une sénatrice ayant dénoncé un harcèlement sexuel interdit d'accès au Parlement

Une sénatrice nigériane, qui avait été suspendue après avoir accusé le président de la chambre haute de harcèlement sexuel, s'est vu refuser mardi l'accès au Parlement malgré une décision de justice ordonnant sa réintégration.

Sa suspension du Sénat pour six mois avait suscité une vive polémique dans ce pays conservateur d'Afrique de l'Ouest. Des groupes de défense des droits des femmes avaient dénoncé une mesure de représailles évidente.

Les chaînes de télévision locales ont diffusé en direct les images de la sécurité du Parlement avec des policiers armés bloquant l'accès à Natasha Akpoti-Uduaghan, qui était accompagnée d'un petit groupe de partisans. (Source Yenisafak.com)

La Gambie sonne l'alerte contre le mpox après avoir détecté un cas

La Gambie a sonné l'alerte contre le mpox après avoir enregistré un cas d'infection du virus sur son territoire, ont annoncé mardi 22 juillet les autorités, au moment où plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest connaissent une flambée de cas. "Un cas de mpox a été détecté dans le pays grâce au système de surveillance de routine", a déclaré le ministère gambien de la Santé dans un communiqué publié mardi. Le Mpox, causé par un virus de la même famille que celui de la variole, se manifeste principalement par une forte fièvre et l'apparition de lésions cutanées, dites vésicules. (Source Africa Radio)

L’Égypte offre une réplique du sarcophage de Toutânkhamon au Sénégal

Les autorités égyptiennes ont décidé d’offrir une réplique authentique du sarcophage de Toutankhamon et de sa momie, symboles de l’héritage pharaonique. Ce cadeau est destiné à marquer la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, prévue à Dakar le 25 juillet prochain.

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, l’Égypte offrira au Sénégal un cadeau exceptionnel. Il s’agit d’une réplique du sarcophage de Toutankhamon et de sa momie, symboles de l’héritage pharaonique. « Ce cadeau est un témoignage de l’amitié profonde et du respect mutuel entre nos deux peuples, ainsi qu’un hommage à la grandeur des civilisations africaines. (Source Le Soleil)