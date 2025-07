Ethiopie: Le groupe culturel et artistique Kin Ethiopia a reçu un accueil chaleureux à Pékin, en Chine

<strong>Addis-Abeba, le — Le groupe culturel et artistique Kin Ethiopia a reçu un accueil chaleureux à Pékin, en Chine.

Le groupe, organisé par le ministère de la Culture et des Sports, oeuvre à promouvoir le renouveau de l'Éthiopie auprès du monde.

La ministre de la Culture et des Sports, Shewit Shanka, a noté que les professionnels de l'art de Kin Ethiopia présenteront la richesse culturelle, la musique, les costumes traditionnels, la mode et le design, les spectacles de cirque et les cérémonies du café de l'Éthiopie à Pékin et dans d'autres grandes villes chinoises.

La ministre a également exprimé sa gratitude pour l'accueil réservé à la délégation, soulignant le rôle important de l'art dans le renforcement des relations diplomatiques et interpersonnelles de longue date entre l'Éthiopie et la Chine.

Elle a ajouté que des efforts seraient déployés pour favoriser les partenariats avec d'autres pays et institutions afin de renforcer la contribution du secteur à l'économie nationale.

L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tefera Derbew, s'est réjoui d'accueillir la délégation qui présentera ses oeuvres artistiques à Pékin.

Il a souligné que le Groupe culturel et artistique Kin Ethiopia contribue de manière significative aux efforts diplomatiques.

Le ministre d'État de la Communication gouvernementale, Tesfahun Gobezai, a souligné le rôle crucial du Groupe culturel et artistique Kin Ethiopia dans la promotion du renouveau de l'Éthiopie à l'international.

Le ministre d'État a ajouté que Kin Ethiopia contribuerait à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

Le Groupe culturel et artistique Kin Ethiopia passera une semaine à Pékin, en Chine, pour présenter le renouveau de l'Éthiopie aux Chinois et à d'autres ressortissants à travers de la musique et divers spectacles.

Il convient de noter que le Groupe culturel et artistique Kin Ethiopia est composé de représentants de toutes les régions d'Éthiopie.