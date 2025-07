Tunisie: ASG - Naufrage à l'horizon

Rien ne va plus à la Zliza à deux semaines du coup d'envoi : quel avenir pour l'Avenir Sportif de Gabès ?

C'est inédit, c'est insensé et c'est fort déplorable ce qu'est en train de vivre un club comme la Zliza, qui n'a pas encore entamé sa préparation de la saison 2025-2026 à quinze jours du démarrage du championnat. Pas de comité directeur en place pour mettre en oeuvre les premiers préparatifs de la reprise, pas de staff technique et pas d'équipe.

Tout ça n'est pas normal pour un club de championnat professionnel. C'est du jamais vu même dans le championnat amateur. À l'heure actuelle, le destin du Carrelage de Gabès a été confié à une poignée d'anciens responsables dévoués et de supporters fidèles encore attachés aux couleurs qu'ils portent dans le coeur, sous l'étiquette «Commission de soutien».

Les premiers résultats de la mission qu'ils se sont donnée ne sont guère encourageants. Un modeste montant de 37.000 dinars a été collecté en 10 jours pour remplir quelques formalités très urgentes dont principalement 3030 DT pour honorer les frais d'engagement de la saison 2025/2026 et 24, 270 DT pour obtenir de la Ligue le quitus de solde de tous les arriérés des amendes et dettes de la saison 2024 /2025. Soit une poignée de millions très insuffisante pour couvrir des besoins en centaines de millions à réunir avant la date butoir du 31 juillet.

Deux défis de taille

En effet, le premier défi majeur pour l'ASG est de réunir au moins un premier montant de 300.000 dinars, somme colossale pour un club miné et ruiné par une crise financière aiguë. Ceci concerne le problème des litiges nationaux et les dettes à payer qui s'élèvent à plus de 850.000 dinars pour pouvoir obtenir la licence de participation au championnat. Le deuxième défi non moins important, et qui relèvera lui aussi du miracle, sera de «bricoler» et de mettre sur pied à la hâte un effectif de départ pour le championnat.

Le calendrier a rendu la tâche encore plus délicate avec 9 premiers matches où le Carrelage aura à affronter de gros morceaux bien préparés et mieux outillés comme L'EST ( 1ère journée), l'ESS (4e journée), l'ESZ (5e journée ), le CAB ( 6e journée), le CSS ( 7e journée) et le CA (9e journée). Autant dire un grand risque pour l'ASG de se trouver dans de très mauvais draps et de sombrer dans le bas du tableau dès la phase aller sans moyens et sans grand espoir cette fois de pouvoir redresser la situation.