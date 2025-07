Tunisie: Tourisme tunisien - Sous le signe de la relance

Le secteur touristique tunisien confirme sa reprise en 2025 avec une hausse notable des arrivées et des recettes. Portée par la fidélité des marchés maghrébins et européens, la Tunisie s'oriente vers une stratégie de diversification et de montée en gamme pour renforcer son positionnement. Pendant ce temps, le Maroc et l'Égypte poursuivent également leur dynamique positive, dans un contexte régional porteur.

La Tunisie poursuit sur sa lancée touristique en 2025. Au terme des six premiers mois de l'année, le pays a accueilli 4,3 millions de visiteurs, soit une progression de 11 % par rapport à la même période de 2024. Une performance qui confirme le rebond entamé après la crise sanitaire, et qui place le pays sur une trajectoire réaliste pour atteindre son objectif de 11 millions de touristes d'ici la fin de l'année.

Cette dynamique est soutenue par la fidélité des marchés traditionnels, notamment les voisins algériens et libyens, ainsi que par une reprise constante des arrivées en provenance d'Europe, en particulier de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Malgré de nouvelles règles d'entrée pour les touristes européens (exigence de passeport à partir de janvier 2025) et la généralisation de la taxe de séjour, les flux touristiques n'ont pas été impactés.

La Tunisie reste prisée pour son offre balnéaire compétitive, qui allie soleil, plages et bon rapport qualité-prix. Toutefois, consciente des limites de ce modèle centré sur le « all inclusive », le pays amorce une transformation stratégique. Le ministère du Tourisme mise désormais sur la qualité, la durabilité et la valorisation des richesses culturelles et naturelles, avec à la clé la modernisation des infrastructures d'hébergement et la formation du personnel touristique.

Appuyer le transport aérien

Sur le plan économique, les recettes touristiques ont atteint 3 milliards de dinars tunisiens, soit environ 1,04 milliard de dollars, en hausse de 8 % par rapport à 2024. La dépense moyenne par touriste reste toutefois faible, autour de 241 dollars, ce qui souligne l'urgence de la montée en gamme de l'offre pour accroître la valeur ajoutée du secteur.

Afin de renforcer sa connectivité aérienne, la Tunisie a conclu plusieurs partenariats avec des transporteurs étrangers, notamment européens. Une nécessité stratégique, dans un contexte où la compagnie nationale « Tunisair » peine à répondre à la demande croissante. Cette démarche permettra de mieux capter les flux touristiques durant les pics saisonniers, notamment l'été et la période des fêtes de fin d'année, sans oublier le retour massif des membres de la diaspora.

Sur le reste du continent, le Maroc et l'Égypte poursuivent également leur progression. Le Maroc a accueilli 8,9 millions de touristes au premier semestre, tirant profit de sa connectivité renforcée, de la montée en puissance de son offre culturelle et de ses politiques promotionnelles.

De son côté, l'Égypte a franchi la barre des 8,7 millions de visiteurs, soutenue par une politique de visas assouplie et une stratégie de relance qui mise notamment sur l'inauguration prochaine du Grand Musée égyptien, un projet phare à fort potentiel d'attractivité. Dans un contexte de reprise globale du tourisme en Afrique du Nord, la Tunisie avance avec ses propres atouts et ses ambitions renouvelées.

La saison estivale 2025, déjà bien entamée, devrait consolider ces acquis et permettre au pays de conforter sa place parmi les destinations incontournables du bassin méditerranéen.