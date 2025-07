Afrique: Athlétisme/Championnats d'Afrique d'athlétisme U20/U18 - Des promesses quand même

Le groupe filles et garçons qui s'est déplacé au Nigeria pour le compte des Championnats d'Afrique d'athlétisme U20/U18, organisés à Abeokuta, du 16 au 20 juillet, est rentré avec un nombre de médailles qui explique qu'il est extrêmement difficile de monter une équipe d'athlétisme.

Une discipline exigeante dont les épreuves se jouent sur des centièmes de secondes, voire des centimètres. Les efforts que l'on fournit ne sont pas toujours sacrés par les performances que l'on attend. Des contre-performances sont toujours à prévoir dans le tableau de marche, mais le plus souvent, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes, il ne faut jamais se décourager.

La marche confirme

D'ailleurs, sur le plan de la confirmation, la section marche confirme. A chaque sortie, aussi bien filles que garçons, la maîtrise du terrain est complète.

Deux éléments à suivre d'abord parce que l'athlétisme tunisien a mis du temps pour renouer avec cette spécialité. Un marcheur de compétition doit posséder plusieurs qualités essentielles. Technique, endurance, et mental. La marche athlétique se base sur une foulée fluide, le contact doit être permanent avec le sol .L'endurance, physique et mentale, est nécessaire. L'athlète doit être motivé et capable de gérer sa douleur et sa concentration avec une capacité de se concentrer.

La médaille de Ftouhi

Malgré une blessure, Mohamed Amine Ftouhi a remporté la médaille d'or dans l'épreuve combinée junior U18 pour la Tunisie lors de la cinquième et dernière journée. Là aussi il faudrait relever qu'un athlète d'épreuves combinées doit posséder un ensemble de qualités physiques, techniques et mentales pour réussir dans des disciplines aussi variées que la course, le saut et le lancer.

Force, endurance, souplesse, vitesse, coordination technique, récupération et gestion du stress sont nécessaires pour réussir.

Mohamed Amine Ftouhi a résisté à ces aléas. Ce noyau est à suivre de près.

Bilan final du tournoi :

Les Tunisiens ont remporté un total de 11 médailles, dont 3 d'or, 2 d'argent et 6 de bronze

Rayan_Al-Charni : Médaille d'or du 10.000 m marche chez les moins de 20 ans Mohamed Amine-Ftouhi : Médaille d'or du combiné chez les moins de 18 ans Iman-Sai : Médaille d'or du 10.000 m marche chez les moins de 20 ans Al Nada_Jaouad : Médaille d'argent au lancer du disque chez les moins de 18 ans Ghoufran Lahmadi : Médaille d'argent au lancer du disque chez les moins de 20 ans

Muntadher_Najlawi : Médaille de bronze au 10.000 m marche chez les moins de 18 ans Adam_Bin_Afia : Médaille de bronze au triple saut chez les moins de 18 ans

Feryal Cheniba : Médaille de bronze au 100 m haies (moins de 18 ans) Ferial-Cheniba : Médaille de bronze au triple saut (moins de 18 ans) Rahma_Alrakik : Médaille de bronze au saut en longueur (moins de 18 ans)

Fatima_Lemsih : Médaille de bronze au 5.000 m marche (moins de 18 ans)