Sénégal: Vers la mise en place d'une Fédération sénégalaise de lutte

Dakar — L'Assemblée générale élective d'une Fédération sénégalaise de lutte (FSL) à la place du Comité national de gestion de la lutte (CNGL) se tiendra le 8 novembre prochain, a-t-on appris d'un communiqué du ministère des Sports transmis à l'APS, mardi.

Un chronogramme structuré en quatre phases a été élaboré pour l'établissement de cette prochaine fédération, selon la même source.

Une première phase de structuration de base a démarré depuis lundi et va se poursuivre jusqu'au 11 août avec entre autres, la sensibilisation et régularisation des associations et écuries actives, la publication de la liste définitive des associations et écuries actives.

La deuxième phase concernant le Cadre juridique national de gestion de la FSL, démarrera le 12 août prochain et prendra fin le 31 août. Il s'agira dans cette phase d'un "partage des projets de statuts et de règlement intérieur avec les différents acteurs pour recueillir leurs avis et observations".

Ainsi que la tenue de l'Assemblée générale constitutive avec l'adoption des Statuts et du règlement intérieur par les associations et écuries actives de la future.

La troisième phase prévue du 1er septembre au 28 septembre, concernera la structuration territoriale. Cette étape permettra de procéder à la publication de la liste provisoire des associations et écuries électrices, déclinée aux niveaux départemental, régional et national.

De même que la publication de la liste définitive du corps électoral et la tenue des Assemblées générales électives des districts et des ligues.

La dernière phase sera consacrée à la structuration de la Fédération nationale avec le dépôt des candidatures aux postes de membre de bureau et de comité directeur, les publications des listes provisoire et définitive des candidats.

Cette étape se tiendra entre octobre et novembre.

L'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de Lutte (FSL) est prévue le 8 novembre 2025.