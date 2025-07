Sénégal: Contre-saison chaude - 10.000 hectares de plus emblavés dans la vallée du fleuve du pays (DG SAED)

La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta de fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a enregistré, cette année en contre-saison chaude, une hausse d'environ 10.000 hectares de la superficie emblavée dans la vallée du fleuve Sénégal, a révélé, mardi à Saly (ouest), son directeur général Alassane Ba.

"Cette année par rapport à l'année passée, on a fait une hausse qui va autour de 10.000 hectares, et cela va impacter l'autosuffisance alimentaire de notre pays, mais également les revenus des producteurs", a dit Alassane Ba.

"Nous avons obtenu, cette année, un très bon rendement. [Et], nous sommes autour de sept tonnes à l'hectare, avec des pics de 10 tonnes à l'hectare", a ajouté M. Ba.

Le responsable attribue ces résultats aux mesures d'anticipation du lancement de la campagne prises par l'Etat, qui a créé les conditions d'amélioration de la base productive, avec le curage des canaux et la réfection des aménagements.

Alassane Ba prenait part à l'ouverture d'un atelier d'élaboration du plan stratégique de développement de la SAED.

La rencontre était organisée en partenariat avec l'Agence française de développement, à travers le programme DELTA.

Des cadres de la SAED, du ministère de l'Agriculture et des partenaires techniques et financiers vont réfléchir par sur le plan stratégique de développement de la SAED, en rapport avec la prochaine lettre de mission 2026/2030, qui devra permettre à l'État du Sénégal d'investir massivement dans la vallée pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

"L'élaboration du Plan stratégique 2026-2035 de la SAED, aligné sur les orientations de la loi d'orientation, relative au secteur parapublic, ainsi que sur la Stratégie nationale de souveraineté

alimentaire (SSA 2025-2034), constitue une étape structurante et opportune, pour concrétiser cette ambition et renforcer durablement le rôle de la SAED dans le développement agricole et économique du

pays", a dit le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.