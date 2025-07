Algérie: Emission d'un timbre-poste commémoratif à l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications, a annoncé, lundi, dans un communiqué, l'émission d'un timbre-poste commémoratif à l'occasion du centenaire de la naissance du militant et de l'intellectuel Frantz Fanon, en reconnaissance de ses contributions lors de la glorieuse Guerre de libération et son soutien à cette cause juste.

"Dans le cadre des efforts nationaux pour la préservation et la valorisation de la mémoire nationale, un timbre-poste commémoratif a été émis, à l'occasion du centenaire de la naissance du militant et de l'intellectuel Frantz Fanon (1925-2025), l'une des figures emblématiques de la lutte pour la liberté, et contre le racisme et le colonialisme au 20e siècle", précise le communiqué.

Le communiqué a également rappelé le parcours de feu Frantz Fanon, psychiatre, né en Martinique, ayant exercé, pendant la Révolution, à l'hôpital de Blida, où il a constaté les effets psychologiques dévastateurs du colonialisme sur les patients algériens, une expérience qui l'a conforté dans sa conviction que la solution n'est pas dans les traitements conventionnels mais dans l'éradication du système colonial lui-même".

Frantz Fanon a rallié les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), apportant son "soutien au peuple algérien dans sa lutte de libération, notamment à travers sa pensée et sa plume, mettant à nu les crimes coloniaux. Il a été investi de plusieurs missions diplomatiques au service de la Révolution. Décédé en 1961, il sera enterré dans la wilaya d'El Tarf, conformément à sa volonté d'être enterré en terre sainte d'Algérie. Il a laissé derrière lui un important legs intellectuel dans la lutte anticoloniale et antiraciste", conclut le communiqué.