Algérie: Signature d'un accord de partenariat et de coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ANSS

ALGER — Un accord de partenariat et de coopération a été signé mardi à Alger entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Agence nationale de Sécurité sanitaire (ANSS), visant à instaurer une sécurité sanitaire nationale basée sur "l'innovation scientifique et le savoir".

L'accord a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, et le président de l'ANSS, kamel Sanhadji.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baddari a expliqué que cette convention visait à "renforcer et à organiser la coopération institutionnelle entre l'ANSS, les universités et les centres de recherche afin de mettre en place une veille scientifique à même d'assurer le suivi des épidémies, de l'innovation et de tout ce qui concerne la recherche scientifique".

La convention vise également, ajoute le ministre, à "mobiliser les cadres scientifiques pour contribuer au renforcement de la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité sanitaire, ainsi qu'à développer des programmes académiques et de recherche dans ce domaine".

Baddari a souligné que cette convention constituait "le premier jalon" de la coopération entre les deux parties et s'inscrivait dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à ériger l'université en "locomotive de développement, ouverte sur son environnement socio-économique".

Pour sa part, M. Sanhadji a souligné que cet accord "se veut une étape stratégique cruciale dans le processus de mise en place d'un système national efficace de sécurité sanitaire basé sur le savoir, la recherche scientifique, l'innovation et la formation supérieure". Il s'agit, poursuit-il, d'un accord qui reflète "la volonté commune des deux institutions de mettre en place des cadres appropriés pour une coopération solide, durable et fondée sur des visions scientifiques intégrées répondant aux exigences de la santé publique et aux priorités de l'Etat".

L'importance de cette coopération réside, selon M. Sanhadji, dans "l'activation du rôle de la recherche scientifique et du développement technologique à travers la coopération entre l'ANSS et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) dans les domaines liés à la sécurité sanitaire, tout en s'employant à la modernisation de l'enseignement supérieur pour être au diapason des avancées scientifiques et technologiques".

Sanhadji a, en outre, souligné que cet accord permettrait d'"appuyer la modernisation et la planification stratégique de tous les systèmes de formation liés aux domaines de la sécurité sanitaire, notamment le système de formation médicale et la gestion des ressources sanitaires, ainsi que la coordination des efforts en matière de prévision et de réponse aux risques sanitaires".

Il a, à cette occasion, affirmé que l'Agence, en tant qu'instance technique et stratégique misait sur cette "coopération constructive en vue de mettre en oeuvre la vision nationale globale de la sécurité sanitaire, qui ne saurait être réalisé, sans l'adhésion effective des établissements universitaires et des centres de recherche à l'élaboration de programmes de santé basés sur des preuves scientifiques".

Sanhadji a également réitéré "l'engagement de l'ANSS à poursuivre l'action conjointe avec rigueur et professionnalisme en vue d'atteindre les objectifs communs, au service de l'intérêt suprême du pays et en consécration du principe de l'Etat scientifique".