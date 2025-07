Algérie: Bentaleb préside une rencontre nationale d'évaluation sur les activités de la CASNOS

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, a présidé, lundi, une rencontre nationale d'évaluation sur les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), dans le cadre de l'évaluation périodique des performances de la Caisse, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, la réunion qui s'est tenue en présence des cadres de l'administration centrale, des cadres de la direction générale de la Caisse, ainsi que des directeurs des agences de wilaya, s'inscrit dans le cadre "de la dynamique d'évaluation périodique des performances de la Caisse, en vue d'identifier les carences et les dysfonctionnements enregistrés, notamment en matière de mise en oeuvre des instructions et des orientations émises lors des précédentes rencontres", comme l'a affirmé M. Bentaleb dans son allocution.

Le ministre a souligné "l'importance de renforcer les équilibres financiers de la Caisse et d'améliorer les mécanismes de recouvrement des cotisations, ainsi que la nécessité de garantir un service public de qualité au profit des non-salariés, un devoir, a-t-il dit, qui ne tolère aucune négligence ni relâchement".

Il a insisté sur "l'adoption de la numérisation dans les prestations fournies au niveau de toutes les structures locales, pour assurer la célérité et l'efficacité dans la prise en charge des préoccupations des citoyens, et alléger les contraintes de déplacement vers les différentes structures", appelant à " veiller à éradiquer toute forme de défaillance ainsi que les mauvaises pratiques qui portent atteinte à leurs droits, en faisant preuve de responsabilité au service de l'intérêt général".

A ce propos, le ministre a appelé l'ensemble des gérants des agences de wilaya, à "se rendre sur le terrain pour suivre de près l'application des recommandations, s'enquérir du déroulement des prestations et services et écouter les préoccupations des citoyens", soulignant qu'"aucune défaillance en la matière ne sera tolérée et que les évaluations sur le terrain seront effectuées de manière périodique et continue", selon le communiqué.

De son côté, le Directeur général de la CASNOS a présenté un exposé exhaustif sur le bilan des activités de la caisse, durant le 1er semestre de l'exercice 2025, portant sur les principaux indicateurs financiers et sur l'état de mise en oeuvre des instructions du ministre du secteur, données lors des précédentes rencontres d'évaluation".

Le directeur de la CASNOS a, en outre, présenté " les grandes lignes du programme d'action tracé, au titre du 2e semestre de l'année en cours, notamment en ce qui a trait à l'amélioration de la performance, à l'élargissement de la couverture sociale et à l'encouragement de l'affiliation à la sécurité sociale".

Au terme de la rencontre, "des instructions strictes ont été données à tous les cadres, notamment aux gestionnaires des agences de wilaya, pour veiller au recouvrement des cotisations et des sommes dues par les employeurs, en adoptant une approche conciliante tenant compte de la spécificité de chaque cas, sans préjudice des droits de la Caisse, et en accompagnant et en aidant les catégories activant dans le secteur informel à intégrer le système de sécurité sociale pour bénéficier d'une couverture sociale".

La nécessité de "renforcer la présence des cadres et des gestionnaires sur le terrain, pour contrôler les activités des services locaux et garantir l'application rigoureuse des recommandations, en restant en permanence à l'écoute des citoyens et en apportant des réponses concrètes et efficaces à leurs revendications légitimes", a été également soulignée.

Il s'agit également, entre autres instructions, de poursuivre et d'accélérer la numérisation des services, de simplifier les procédures administratives, et de redoubler d'efforts pour préserver les équilibres financiers de la Caisse et assurer la pérennité de son rôle social".

Le ministre a rappelé en outre que "l'évaluation des performances se fera de manière régulière, et que la prochaine phase sera marquée par un contrôle strict et un suivi rigoureux pour garantir la conformité totale à ses directives, au bénéfice des affiliés à la Caisse, dans une optique visant à renforcer la dimension sociale de l'Etat", selon le communiqué.