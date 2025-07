Sénégal: Aménagement et valorisation des terres du delta du fleuve du pays - La SAED s'engage dans la dynamique de souveraineté alimentaire

La société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED) a entrepris, ce mardi, l'élaboration de son plan stratégique de développement 2025-2035. Le document porte sur la modernisation des systèmes de production, la résilience climatique, la gestion durable de l'eau et l'accompagnement permanent des agriculteurs à l'échelle locale et nationale.

MBOUR - Ce plan stratégique de développement est une nouvelle étape de la vie de l'institution chargée de l'agriculture irriguée. Il vise à s'aligner avec les orientations de l'agenda national de transformation « Vision Sénégal 2050 ». Pour la prochaine décennie, la SAED s'adapte aux mutations de l'environnement institutionnel, économique et climatique pour mieux répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire.

Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de réflexion, le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Dr Mabouba Diagne, a rappelé l'urgence d'assurer le repositionnement de la SAED, afin de renforcer son efficacité, clarifier son modèle d'intervention et d'affiner ses contributions aux priorités nationales. Selon Alassane Ba, directeur général de la SAED, les équipes sont mobilisées pour porter l'ambition nationale d'autosuffisance alimentaire, mais aussi d'agir comme levier d'inclusion territoriale, de création d'emplois ruraux, et de valorisation durable du potentiel hydroagricole national.