Sénégal: Sécurité alimentaire des aliments - Un guide pratique intégré introduit dans les écoles

Le guide pratique et les supports didactiques sur la Sécurité sanitaire des aliments (Ssa) pour l'élémentaire ont été validés, hier, à Dakar. Des experts du secteur de l'éducation et de la santé ont échangé sur les modalités d'intégration de ces contenus dans les programmes scolaires de l'élémentaire.

Les mauvaises habitudes alimentaires constituent un fléau majeur chez les enfants, notamment en milieu scolaire. Dans l'optique d'y remédier, les participants à l'atelier de validation du guide pratique et des supports didactiques sur la Sécurité sanitaire des aliments (Ssa) pour l'école élémentaire, réunis, le lundi 21 juillet 2025, à Dakar, préconisent la vulgarisation de l'hygiène alimentaire auprès des enfants.

Selon l'expert en sécurité sanitaire des aliments au bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) pour l'Afrique de l'ouest, Mamadou Ndiaye, la question de la sécurité sanitaire des aliments est devenue un enjeu crucial. Cela, non seulement pour la santé publique, mais également pour le développement socioéconomique du Sénégal. « Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé sont sans appel : chaque année, des millions d'Africains, y compris nos concitoyens, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Il est de notre responsabilité collective d'agir en amont, notamment par l'éducation et la sensibilisation », a-t-il déclaré.

Il a précisé qu'en investissant dans l'éducation dès le plus jeune âge, on sème les graines d'une culture de la prévention, d'une hygiène alimentaire rigoureuse et de comportements responsables au sein des familles et des communautés. Poursuivant, il a indiqué que l'école est un levier puissant de transformation sociale.

Pour le responsable pédagogique de la division du contrôle médical scolaire, l'inspecteur Amadou Adama Ndiaye, l'objectif est clair : faire de l'école un terreau fertile pour une culture de prévention durable. « En formant nos enfants aux bons réflexes dès le plus jeune âge, nous bâtissons des citoyens conscients et des ambassadeurs de la santé dans leurs communautés. C'est un investissement stratégique pour le capital humain de notre Nation », a-t-il fait savoir.

Prenant part à cet atelier, la secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire "One Health" et coordinatrice du Programme de sécurité sanitaire "One Health", Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye, a soutenu que, face à ces défis, le Sénégal a choisi la voie de l'action proactive et intégrée. À cet effet, elle a souligné que cet atelier s'inscrit pleinement dans les engagements majeurs que le Sénégal a pris sur la scène internationale, avec pour objectif de garantir un accès à une alimentation suffisante et saine. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, chaque année, plus de 91 millions d'Africains tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés, causant 137.000 décès, soit un tiers de la mortalité mondiale liée aux maladies d'origine alimentaire.