Sénégal: Appui à l'insertion - 528 jeunes ont bénéficié de contrat de stage

Le ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, et son collègue Abass Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, ont présidé, hier, à Thiès, la cérémonie nationale de remise des attestations de stage du Projet d'appui à l'insertion des jeunes formés (Paijef).

THIÈS - L'insertion des jeunes est considérée par le ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, comme une « urgence sociale et économique, qui exige des actions rapides et efficaces ». C'est dans cette optique que le Projet d'appui à l'insertion des jeunes formés (Paijef) a été lancé, en 2024, avec un ancrage territorial et inclusif. M. Sarré s'est félicité, hier, à Thiès, des résultats de la première phase. Il a révélé que, depuis le 2 septembre 2024, date de démarrage des stages, jusqu'à fin juin 2025, 7.676 candidatures issues des 14 régions ont été enregistrées.

Au total, 528 jeunes ont été insérés dans des entreprises sénégalaises avec des contrats de stage de dix mois. Parmi eux, 308 sont des femmes, soit environ 58 %. Le ministre de la Formation professionnelle et technique a assuré que cette dynamique sera renforcée avec l'élaboration d'une stratégie spécifique dans la deuxième phase du projet. Il a aussi noté un autre succès notable avec l'adhésion du secteur privé, dont 345 entreprises locales, de toutes tailles et de tous secteurs qui ont accueilli au moins un stagiaire. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a soutenu que la formation professionnelle est le pilier sur lequel repose tout développement.

Il a précisé que l'Agenda de transformation nationale, nouveau référentiel de politique publique, a besoin de jeunes formés dans des domaines porteurs. Selon lui, avec la nouvelle vision en matière de formation professionnelle, beaucoup de choses vont évoluer, surtout dans le cadre de la convention État-employeur.

Pour l'ambassadrice d'Italie au Sénégal, Caterina Bertolini, c'est un intérêt stratégique pour son pays de contribuer à la formation professionnelle des jeunes sénégalais et à la création d'opportunités.