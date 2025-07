Tunisie: Saison estivale - Nabeul-Hammamet affiche complet dans la majorité de ses hôtels

Les établissements touristiques de la zone Nabeul-Hammamet enregistrent ces jours-ci une forte activité, marquant le début de la haute saison estivale. Selon plusieurs directeurs d'hôtels interrogés par l'Agence TAP lors d'une visite de terrain organisée ce mardi, les taux d'occupation avoisinent les 100 % dans la majorité des unités hôtelières.

Sonia Fattnassi, directrice d'un hôtel situé à Hammamet Nord et relevant d'une chaîne touristique internationale exploitant des établissements de 3 à 5 étoiles à Hammamet, Sousse, Monastir et Djerba, a souligné que son établissement, doté de 210 chambres, affiche un taux d'occupation dépassant 80 %. Elle a insisté sur l'importance accordée à la qualité des services et au confort des clients.

Elle a indiqué que la clientèle est principalement issue des marchés britannique, allemand, belge, néerlandais, suisse et français. Elle a précisé que le nombre de résidents a enregistré une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, l'hôtel étant dans sa deuxième année d'exploitation sous une enseigne internationale.

La clientèle tunisienne connaît également une progression constante, représentant entre 10 et 15 % des réservations, grâce à la qualité des services proposés et à l'attrait du cadre offert, répondant aux attentes de nombreux visiteurs en quête de calme et de prestations haut de gamme.

De son côté, Haykel Akrout, directeur général d'un groupe hôtelier à Hammamet, a exprimé son optimisme quant à la saison en cours. Il a indiqué que le groupe a enregistré, à la fin juin, une augmentation de 10 % du nombre de clients par rapport à la même période de l'année dernière, un résultat attribué à la reprise de plusieurs marchés traditionnels, notamment les marchés français, britannique, allemand et ceux d'Europe de l'Est.

Il a également souligné que le tourisme intérieur occupe une place importante, représentant entre 20 et 30 % de la clientèle. L'unité qu'il dirige affiche actuellement un taux de remplissage de 100 %, avec une activité intense soutenue par un engagement à offrir des services de qualité à une clientèle variée.

À El Mrezgua, dans la délégation de Hammamet, Khemis Marjan, directeur d'un hôtel d'une capacité de 750 lits, a indiqué que l'établissement accueille actuellement 720 clients, soit un taux d'occupation de près de 100 %. La clientèle est composée de touristes algériens et tunisiens, ainsi que d'un nombre important de ressortissants français, italiens, allemands, britanniques, d'Europe de l'Est et de Russie.

Il a souligné que toutes les dispositions ont été prises pour réussir la haute saison, notamment en matière de qualité des prestations et d'aménagement des espaces d'accueil, avec un taux de réservation déjà supérieur à 80 % pour les mois à venir. L'objectif est de maintenir un bon rythme jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Le commissaire régional du tourisme de Nabeul-Hammamet, présent lors de la visite, a confirmé que la région entame actuellement la période de pic touristique. Il a précisé que 365 000 touristes ont été accueillis dans les hôtels de la région depuis le début de l'année et jusqu'au 10 juillet, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de 2024. Le nombre de nuitées a également progressé de 4 %, atteignant un total de 1,6 million de nuitées.