Ile Maurice: Sacha Espitalier-Noël - «Avoir un impact concret sur la vie d'un enfant!»

interview

Jeune sportif au grand coeur, Sacha Espitalier-Noël s'élancera en octobre pour l'Ironman de Cascais au Portugal. L'opportunité de lever des fonds pour financer un fauteuil pour un enfant de trois ans, atteint de paralysie cérébrale et bénéficiaire de «CP Family».

Pourquoi avoir choisi cette épreuve ?

L'Ironman de Cascais, qui se déroule près de Lisbonne au Portugal, est une course reconnue et très exigeante. Le dénivelé sur la partie vélo représente un vrai challenge. L'épreuve comporte 3,8 kilomètres de natation, 180 km de cyclisme et 42,2 km de course à pied (un marathon complet). Cet événement est réputé pour son ambiance également, mais c'est d'abord de l'endurance de haut niveau. Je me suis fixé l'objectif personnel de me classer dans les 30% premiers compétiteurs.

Ce qui correspond à boucler l'épreuve en moins de 11 heures, si possible. Je voudrais repousser au maximum mes capacités physiques et mentales, alors je me prépare intensément. J'ai un coach et un programme d'entraînement bien établi. Je surveille ma nutrition de près... Après le temps final va dépendre de beaucoup d'autres facteurs : la météo, les imprévus comme les ennuis techniques du vélo, les chutes éventuelles, etc.

Ce défi est avant tout un engagement solidaire ?

Oui, c'est cet engagement qui motive ma préparation et qui me portera le 18 octobre. J'ai été inspiré par Pascal Ducray, qui a réalisé plusieurs défis sportifs dans le cadre de campagnes de levées de fonds pour Small Step Matters, dans le passé.

Avec l'Ironman de Perth en Australie, Pascal avait financé l'équipement de compétition du para-athlète Roberto Michel. Puis, l'an dernier, avec la traversée de Gibraltar à la nage, Pascal a levé Rs 474,250 pour quatre enfants, Alexandre, Lucas, Yeshnee et Abigaël, atteints de paralysie cérébrale de l'association CP Family. Tous avaient besoin d'équipements pour mieux vivre au quotidien, notamment grâce à de nouvelles chaises adaptées à leurs handicaps.

Améliorer le quotidien de ces enfants est une cause qui vous touche également de près ?

Oui, de très près même. Sarah Bathfield qui dirige CP Family est ma cousine et avec sa fille atteinte de paralysie cérébrale, je constate tout ce que cela requiert au quotidien comme courage et détermination pour améliorer la qualité de vie de l'enfant. Je me suis donc tout naturellement rapproché de Sarah, quand j'ai commencé la réflexion préalable à la mise en oeuvre de ce défi. Sarah m'a alors partagé l'histoire émouvante d'un petit garçon, qui n'a pas encore la chaise adaptée à son handicap et sa morphologie.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette famille pour les donateurs éventuels ?

Oui, la fratrie compte cinq enfants dont deux paires de jumeaux. Deux enfants se retrouvent aujourd'hui en situation de handicap. Et la maman reste à la maison pour veiller sur eux, ce qui limite les revenus du foyer à un salaire. Un enfant a déjà pu bénéficier d'un fauteuil grâce à CP Family mais pas l'autre. Ce dernier a 3 ans, il réside à Plaine-des-Papayes et il n'est pas encore scolarisé.

Ses déplacements sont grandement limités, donc sa qualité de vie. Trouver les fonds pour un fauteuil est donc primordial pour offrir à ce garçon une meilleure mobilité, dès que possible. Actuellement, il ne tient ni assis ni debout mais son sourire illumine ses proches ! Financer un équipement pour lui c'est aussi prévenir une possible dégradation de son état de santé à cause d'une mauvaise posture ! J'espère que les donateurs seront sensibles à mon appel !

Justement, qui peut vous soutenir ?

Les donateurs individuels à Maurice et depuis l'étranger, les clubs services (Lions Clubs, Rotary), les associations de Mauriciens à l'étranger, et les entreprises avec des contributions CSR. Donner à travers Small Step Matters c'est l'opportunité d'avoir un impact concret sur la vie d'un enfant et l'assurance que les fonds seront utilisés à bon escient.

À combien s'élève cette campagne au total ?

À Rs 250 000.

Si la somme était réunie avant le mois d'octobre, quelle serait votre future ambition ?

Ce serait extraordinaire que cet enfant bénéficie de ce fauteuil le plus rapidement possible ! Ensuite, si j'arrive à collecter cette somme avant le mois d'octobre, je souhaiterais que les dons supplémentaires soient remis à CP Family, à travers une nouvelle fonctionnalité Connect' ONG qui sera mise en oeuvre prochainement à travers la plateforme Small Step Matters. Ces fonds aideront à soutenir d'autres enfants, en situation de handicap, dans le besoin, à améliorer leur vie quotidienne !

Fiable, simple et transparent !

Seule plateforme de financement participatif mauricienne dédiée uniquement aux projets à but non lucratif, SmallStepMatters. org a fait du droit à la santé une de ses priorités, au fil des années. Reconnue comme institution charitable, Small Step Matters soutient des patients et des associations et permet à des donateurs individuels et des entreprises (avec leur contribution CSR) de participer ensemble à des levées de fonds, en ligne, en temps limité (en moyenne sur trois mois).

Comment soutenir CP Family, à travers le défi de Sacha Espitalier-Noël ?

· Par juice : Small Step Matters est accessible facilement via Pay a Merchant. Merci de spécifier une référence avec la donation : CP Family

· Numéro de compte MCB - Small Step Matters: 000444289887. Ref : CP Family

· Numéro de compte IBAN pour les donations depuis l'étranger : MU59MCBL0944000444289887000. Ref : CP Family