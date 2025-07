Ile Maurice: Place à la détente et aux petits bonheurs

Du 18 juillet au 18 août, les écoliers mauriciens prennent une pause bien méritée. Entre balades, révisions, leçons particulières et moments en famille, chacun a ses envies. Nous avons demandé à quelques enfants comment ils comptent profiter de ce temps libre. Leurs réponses sont pleines de fraîcheur et d'enthousiasme.

Emma Caitane, huit ans, élève de l'école Notre-Dame de la Confiance, est toute joyeuse. «Moi, j'aime les vacances parce qu'on n'a pas besoin de se réveiller tôt. J'ai déjà un plan avec maman et mon frère : on va faire du hiking et du yoga ensemble. Je vais aussi avoir des leçons, mais j'aimerais surtout aller chez ma grand-mère. Là-bas, c'est trop chouette.»

Lucas Augustin, 11 ans, a un agenda bien rempli. «Je veux faire plein de sorties. Aller à Casela, jouer dans les aires de jeux à Ébène ou dans les malls comme Funtopia.» Lucas aime aussi dessiner. Il se prépare pour une exposition organisée par son école à la rentrée et espère cette fois remporter un prix. Il rêve aussi de prendre l'avion pour visiter Rodrigues.

Dhruv Somah, lui, a tout bien planifié. «Après mes leçons, je jouerai avec mes frères et soeurs. J'irai voir ma grand-mère et peutêtre, si je me comporte bien, on ira à l'hôtel pour l'anniversaire de maman.» Et comme il dit avec sérieux : «Aider mes parents à la maison, c'est important.»

Thea, neuf ans, trépigne d'impatience à l'idée des sorties en famille. «J'adore les promenades avec mon papa et toute la famille.» Une sortie est déjà au programme. Elle souhaite retourner à la plage d'Albion pour nager et faire des châteaux de sable, ainsi qu'une petite balade au Caudan pour profiter de la vue sur la mer et des glaces en famille.

Entre balades, devoirs, activités et temps en famille, chaque enfant trouve sa façon de savourer les vacances. Certains rêvent d'aventure, d'autres préfèrent les moments tranquilles à la maison, mais une chose est sûre : ces petites pauses scolaires sont remplies de souvenirs en devenir, de rires partagés et de projets plein la tête.