Congo-Brazzaville: Pacte national de l'énergie - Un projet pour électrifier plus de 800 000 ménages à l'horizon 2030

Les acteurs du secteur de l'électricité sont, depuis le 22 juillet, en atelier pour valider le « Pacte national de l'énergie » encore appelé projet « Electricité pour tous » dont l'ambition est de connecter plus de 800 000 ménages à l'horizon 2030, dans toutes les localités de plus de 1000 habitants.

Mise en adéquation avec des partenaires techniques et financiers, dont le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le Fonds monétaire international, la Fondation Rockefeller, ce projet sera soumis à la Banque mondiale dans le cadre de la Mission 300, et signé à New York au mois de septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

Ce programme s'appuie sur le développement des énergies renouvelables (solaire, hydroélectricité, hydrolienne, biomasse) ; l'extension du réseau électrique national ; la promotion de solutions hors-réseau innovantes ; et une politique tarifaire juste, équitable et durable réduisant les pertes commerciales. Sa mise en oeuvre se fera à travers une approche progressive, participative et inclusive permettant de garantir l'accès universel à une électricité fiable, abordable et propre d'ici 2035.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, a rappelé que la première réunion de la Plateforme de coordination du secteur de l'énergie, couplée au lancement des consultations publiques sur le programme "Électricité pour Tous", marque une étape déterminante dans la transformation du paysage énergétique de la République du Congo.

Elle est le reflet, a-t-il souligné, de l'engagement commun des parties prenantes à renforcer la coordination, la planification et la synergie entre tous les acteurs du secteur pour assurer un accès équitable, durable et inclusif à l'électricité. Adama Dian Barry a également rappelé que le secteur de l'énergie est un levier transversal du développement économique et social dans la mesure où il alimente l'agriculture, l'industrie, les transports, la santé, l'éducation et les services essentiels. « À ce titre, il est considéré comme stratégique dans toute politique nationale de développement.

Or, face aux multiples défis auxquels il est confronté, je cite : faibles taux d'accès à l'électricité ; infrastructures vieillissantes ; déséquilibre galopante entre l'offre et la demande ; transition énergétique lente ; pression climatique, il est essentiel de conjuguer nos efforts et de mutualiser nos ressources afin de poursuivre un objectif commun et garantir des résultats plus efficaces », a-t-elle précisé.

L'accès universel à l'électricité, un droit fondamental

Adama Dian Barry a, par ailleurs, souligné la nécessité de mettre en place, une coordination entre les acteurs intervenant dans le secteur de l'énergie pour une synergie des actions et une mutualisation des ressources. Pour la représentante du Pnud, l'accès universel à l'électricité n'est pas seulement un objectif technique, c'est un droit fondamental, une condition de la dignité humaine et un moteur du développement inclusif. « Le programme Électricité pour tous est un engagement pour l'équité et la justice sociale.

Le succès d'un tel programme et d'une telle démarche repose sur notre capacité à travailler main dans la main. J'invite donc les autorités locales à s'approprier ce programme et à en assurer la diffusion ; les partenaires techniques et financiers à continuer de soutenir nos efforts en matière d'investissements et de transfert de technologies ; les opérateurs du secteur privé à innover et à investir durablement ; et la société civile à jouer pleinement son rôle de relai et de vigie », a-t-elle exhorté.

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a, de son côté, rappelé que cette réunion se tenait à un moment où le secteur de l'électricité est affaissé et ne garantit pas un service continu et de qualité. Selon lui, en sus des engagements nationaux et internationaux pris, la République du Congo a engagé une réforme ambitieuse de son secteur de l'énergie avec pour objectif de garantir un accès universel, durable et équitable à l'électricité sur l'ensemble du territoire national, aux Congolais, aux entreprises, aux activités sociales, culturelles, touristiques.

«L'expérience nous enseigne que la réussite d'une telle ambition ne peut être portée par un seul acteur. Elle exige une synergie réelle entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les ONG et la société civile. Je souhaite que le travail que nous achevons ce jour soit pur et sans tâche, et permette au gouvernement de faire accepter en septembre à New York le Pacte national de l'énergie à la Mission 300 dont notre chef de l'Etat a été parmi les premiers scribes en signant à Dar Es Salam, le 28 janvier 2025, l'adhésion de la République du Congo », a conclu Emile Ouosso.