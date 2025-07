Tunisie: Bacheliers et orientation universitaire - Le choix des filières universitaires démarre aujourd'hui

À partir d'aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025, les nouveaux bacheliers pourront commencer à saisir leurs choix d'orientation universitaire. Ce processus se poursuivra jusqu'au dimanche 27 juillet 2025.

Cette étape est l'une des dates universitaires les plus importantes en Tunisie. Elle permet aux nouveaux étudiants de choisir les filières universitaires qui leur conviennent le mieux, en fonction de leurs résultats et de leurs préférences. Ce processus se déroule via la plateforme numérique officielle d'orientation universitaire.

Il est fortement conseillé aux candidats de vérifier attentivement leurs données personnelles et de choisir leurs filières avec la plus grande précision. Il est également essentiel de consulter le calendrier d'orientation et d'inscription universitaire mis à disposition par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur son site officiel.