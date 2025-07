Tunisie: Concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs - Annonce des résultats à partir de midi

Les résultats de l'affectation des étudiants admis aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs pour la session 2025 seront publiés aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025, à partir de midi, via le site web www.cningenieur.rnu.tn.

Les personnes concernées doivent confirmer les résultats de leur affectation via le même site, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi 6 août prochain à midi, afin de ne pas perdre leur droit au résultat obtenu et de le vérifier en imprimant la carte de confirmation des résultats, selon un communiqué antérieur du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rappelé une fois de plus que chaque candidat ne doit pas divulguer son « mot de passe et code secret », et utiliser le lien officiel des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs pour la session 2025 : www.cningenieur.rnu.tn.