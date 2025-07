Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Retour au calme à Goma après une attaque des Wazalendo contre l'AFC/M23

Le calme est revenu ce mardi 22 juillet dans l'ouest de la ville de Goma (Nord-Kivu), après une nuit marquée par des tirs nourris, survenus lundi 21 juillet entre 19 heures et 23 heures locales.

Selon des sources civiles et administratives locales, un groupe de présumés combattants Wazalendo, non identifié, venu du Parc national des Virunga, a attaqué une position du mouvement AFC/M23. L'assaut s'est déroulé à la limite entre le quartier Mugunga (Goma) et le groupement Rusayu, dans le territoire de Nyiragongo.

Les affrontements ont été particulièrement violents, et plusieurs abris de fortune utilisés par l'AFC/M23 auraient été incendiés par les assaillants. Le bilan humain ou matériel n'est pas encore établi.

Si les combats se sont concentrés dans le groupement Rusayu, les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué la panique dans les quartiers Mugunga, Ndosho et Kyeshero, semant la confusion et l'inquiétude au sein de la population.