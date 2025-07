Tunisie: Hammam Ghezèze et El Haouaria - Une opération coup de poing sur le littoral de Nabeul

Le bureau régional de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL) à Nabeul a mené, mardi 22 juillet 2025, une campagne conjointe avec la Garde maritime et les municipalités de Hammam Ghezèze et El Haouaria pour faire face aux atteintes au domaine public maritime.

L'opération a permis de constater plusieurs violations relatives à l'exploitation illégale du littoral, entraînant la rédaction de dix procès-verbaux, la saisie de plusieurs parasols et la destruction de vingt structures couvertes installées sans autorisation.

Dans le prolongement de cette action, l'APAL a supervisé des interventions de nettoyage mécanique et manuel sur les plages de Hammam Ghezèze, Zahra et El Haouaria. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du programme de ratissage régulier du sable, de tamisage et de nettoyage des dunes et des accès aux plages.

Ces travaux ont été réalisés sous la supervision directe du bureau régional de l'APAL à Nabeul.