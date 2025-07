Cote d'Ivoire: Cohésion nationale - Le gouvernement lance le projet jeunes bénévoles pour la paix

À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le gouvernement a décidé de prendre les devants pour prévenir toute forme de violence.

C'est dans ce cadre que le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, ainsi que celui de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, ont lancé le lundi 21 juillet 2025, au Palais de la Culture de Treichville, le projet « Jeunes bénévoles pour la paix ».

Ce projet vise à répondre de manière proactive et intégrée aux enjeux de paix et de cohésion nationale en période électorale, tout en valorisant les programmes d'insertion professionnelle existants, notamment ceux portés par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit également de mettre en lumière l'engagement citoyen des jeunes au service de la paix.

Représentant le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, a salué l'exceptionnelle mobilisation des jeunes venus de toutes les régions pour célébrer leur engagement citoyen et réaffirmer leur attachement à la paix et à la cohésion sociale.

« La prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix, ont toujours été et demeurent des priorités absolues pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour le gouvernement qu'il dirige avec clairvoyance », a-t-elle déclaré.

La ministre d'État a salué cette initiative qui vient renforcer les efforts déjà engagés, en plaçant la jeunesse au cœur de cette noble mission. « Chers jeunes, en vous engageant aujourd'hui comme bénévoles pour la paix, vous acceptez une immense responsabilité. Dans un contexte électoral souvent marqué par des tensions, votre rôle sera crucial », a-t-elle insisté.

Elle a exhorté les jeunes à accomplir leur mission avec la plus grande rigueur, en respectant une stricte neutralité, quelles que soient les circonstances politiques, religieuses ou ethniques. Elle les a invités à respecter autrui, ses croyances, ses opinions et ses différences ; adopter une attitude bienveillante, calme, discrète et respectueuse ; bannir tout geste pouvant blesser, stigmatiser ou diviser ; privilégier l'écoute et le dialogue.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a, pour sa part, salué une réponse concrète aux défis de la paix, avant, pendant et après les élections. « Dans cette salle, vous avez des jeunes qui ont décidé de transcender leur ancrage politique, leur idéologie, pour apporter leur contribution à la mission confiée par le président de la République : faire en sorte que ces élections se déroulent dans la paix et la tranquillité », a-t-il souligné.

Selon lui, ce projet s'inspire d'une expérience pilote réussie dans la région du Cavally.

Quant à Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, elle a souligné que ce projet répond à l'exigence de responsabilité sociétale et morale des aînés, qui ont le devoir de transmettre le flambeau de la paix aux jeunes générations.

Le projet consiste à sélectionner 6 500 jeunes issus de 17 régions : le district d'Abidjan, le district de Yamoussoukro, les Grands Ponts, le Sud-Comoé, la Mé, l'Agnéby-Tiassa, le Gbêkê, l'Iffou, le Moronou, le Lôh-Djiboua, le Haut-Sassandra, le Gôh, le Tonkpi, le Guémon, le Bounkani, le N'Zi et le Bélier.

Ces jeunes seront formés puis déployés dans leurs localités pour diffuser les valeurs de citoyenneté, de vivre-ensemble, de solidarité et de cohésion sociale, et pour contribuer à prévenir ou gérer pacifiquement les conflits, dans une logique de consolidation durable de la paix. « Jeunes de Côte d'Ivoire, le gouvernement veut construire la paix avec vous », a-t-elle lancé.

Le président national des jeunes de Côte d'Ivoire, Diabaté Ibrahim, a pris, au nom de la jeunesse, l'engagement solennel, à travers une charte, de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance, de respect et de fraternité ; de lutter contre les discours de haine et de violence, et de servir de relais entre les populations, les autorités et les institutions.