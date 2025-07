Sénégal: Financement des acteurs du tourisme et de l'artisanat - Le ministère et le Fongip conjuguent leurs forces

Les responsables du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (Fongip) et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ont procédé, mardi 22 juillet, à la signature de trois conventions visant à accompagner les acteurs de l'hôtellerie et de l'artisanat dans le processus de financement de leurs activités et de modernisation de leurs secteurs.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'associe au Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (Fongip) pour accompagner les acteurs de l'hôtellerie et de l'artisanat. Les deux entités ont signé trois conventions de financement dans ce sens lors d'une cérémonie hier, mardi 22 juillet, à Diamniadio.

La première convention définit les modalités générales de la collaboration entre les deux structures pour le financement des activités hôtelières, touristiques et artisanales. La seconde porte sur la mise en place d'un sous-fonds de garantie avec le ministère géré par le Fongip et doté d'un montant initial de 300 millions de FCfa répartis à parts égales entre les deux parties, soit 150 millions.

Quant à la troisième convention, elle permettra la constitution d'un sous-fonds de garantie destiné aux artisans en vue de leur fournir des outils de travail et de les appuyer dans l'obtention de financements adaptés à leurs besoins. Ce fonds, similaire à celui destiné à l'hôtellerie, bénéficiera d'un apport initial de 300 millions de FCfa partagés entre le ministère et le Fongip.

Selon l'administratrice générale du Fongip, Ndèye Fatou Mbodj Diattara, ces documents visent à faciliter l'accès des acteurs de l'hôtellerie et de l'artisanat aux financements nécessaires au développement de leurs domaines respectifs. L'objectif, dit-elle, est de permettre au tourisme et à l'artisanat de jouer pleinement leur rôle dans l'économie nationale en facilitant notamment l'accès au crédit auprès des banques et des Systèmes financiers décentralisés (Sfd).

Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mountaga Diallo, rappelle que le tourisme et les industries culturelles et créatives font partie des services à haute valeur ajoutée retenus parmi les quatre moteurs de croissance dans l'Agenda « Sénégal 2050 ». « La signature de ces conventions marque une étape importante dans la stratégie nationale de développement économique et d'inclusion financière », a-t-il souligné.

M. Diallo a insisté sur l'installation d'une ligne de garantie pour le financement du secteur de l'artisanat et la gestion d'une ligne dédiée aux crédits hôteliers et touristiques. À son avis, elles constituent des leviers essentiels pour consolider une économie endogène et durable.

Il a, dès lors, exhorté les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat à s'approprier ce dispositif en garantissant une utilisation rigoureuse, efficace et responsable des ressources. « La réussite de cet accompagnement significatif de l'État dépendra de la collaboration sans faille de tous les acteurs impliqués », a soutenu le ministre.