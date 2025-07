Sénégal: Infrastructures scolaires - Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel bientôt réhabilité

L'état de délabrement des infrastructures du Lycée scientifique d'excellence de Diourbel (Lsed) et les mauvaises conditions de vie et d'études préoccupent le ministre de l'Éducation nationale. Moustapha Guirassy, en visite, mardi 22 juillet, dans cet établissement, a promis de changer son visage. « Le gouvernement du Sénégal a pris l'engagement de procéder à la réhabilitation complète des infrastructures du Lycée scientifique d'excellence Abdoul Aziz Wane de Diourbel », a annoncé le ministre de l'Éducation nationale.

Ce projet fait partie, selon lui, des trois engagements de l'État du Sénégal pour améliorer les conditions de vie et d'études des pensionnaires dudit établissement. Il a, à cet effet, souligné que son département a demandé à la division des infrastructures scolaires de procéder, dans un délai de 30 jours, à une évaluation technique et complète des infrastructures de l'établissement. « Nous lui avons demandé de nous soumettre un plan de mise à niveau incluant la rénovation des bâtiments, l'équipement des laboratoires, la dotation en outils numériques et l'amélioration des conditions de vie en internat », a déclaré M. Guirassy à l'issue de la visite.

Il a également précisé que les autres engagements de l'État du Sénégal concernent l'augmentation des indemnités allouées aux personnels affectés dans les lycées scientifiques et d'excellence, l'élaboration d'un plan d'urgence de redéploiement d'enseignants dans les disciplines déficitaires en personnel, notamment les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre et l'anglais.