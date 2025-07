Sénégal: Formation professionnelle et technique - L'État annonce un recrutement spécial de 200 formateurs

Ce n'est pas seulement l'enseignement supérieur qui sera doté de nouveaux personnels enseignants. La formation professionnelle va également bénéficier d'un recrutement spécial de 200 formateurs. L'annonce est du ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

« Le ministre de la Formation professionnelle et technique (Mfpt) porte à la connaissance du public que, dans le cadre de la grande offensive présidentielle pour la formation professionnelle et technique, le gouvernement du Sénégal a décidé de procéder à un recrutement exceptionnel de 200 formateurs », lit-on dans un communiqué de presse reçu, hier, à la rédaction du « Soleil ». Ce recrutement spécial, renseigne Amadou Moustapha Njekk Sarré, vise à renforcer l'encadrement pédagogique dans les filières prioritaires alignées sur l'axe stratégique « Capital humain de qualité et équité sociale » de l'Agenda national de transformation vision Sénégal 2050 ».

Cette initiative, explique le ministre, traduit l'engagement fort des plus hautes autorités en faveur de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et du renforcement du tissu économique local. « Conformément aux instructions » du Premier ministre, le ministère entend travailler en étroite collaboration avec les structures compétentes pour fournir les informations complémentaires relatives aux filières ciblées ; aux profils recherchés ; aux quotas de recrutement et aux modalités pratiques de recrutement. Cité dans le document, le ministre de la Formation professionnelle et technique affirme que « le processus de recrutement se déroulera dans un esprit de transparence, de mérite, d'équité et d'excellence professionnelle ».