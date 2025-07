Madagascar: Opposition - La Cellule de crise dénonce une gouvernance à la dérive

Alors que l'opinion reste focalisée sur l'affaire d'Ambohimalaza, la Cellule de Crise Diovy i Madagasikara tire sur la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut en général dans le pays.

La Cellule de crise Diovy Madagasikara sort de son silence face à ce qu'elle qualifie d'« immergence » du pays, à rebours des promesses d'émergence annoncées. Dans une déclaration publiée hier, l'organisation dénonce une gouvernance à la dérive, marquée par une dégradation sans précédent des conditions de vie de la population et par une perte d'autorité de l'État. Le premier point soulevé concerne la gestion de l'affaire d'Ambohimalaza, où une intoxication alimentaire a coûté la vie à plusieurs personnes.

La Cellule Diovy exprime sa compassion aux familles endeuillées et s'étonne du flou persistant un mois après les faits. «Un pays avec un État digne de ce nom ne peut se permettre une telle opacité », affirme-t-elle, dénonçant une communication confuse des autorités et un silence assourdissant sur les cas similaires à Toamasina, Mahajanga, Antsiranana et Ambositra.

Affaiblissement institutionnel

Autre sujet d'inquiétude : l'extrême pauvreté dans laquelle s'enfonce Madagascar. L'Indice de Développement Humain est passé de 0,518 en 2019 à 0,477 en 2025, un recul lourd de conséquences. « Le régime, loin de se remettre en question, poursuit des projets jugés non prioritaires : autoroute, téléphérique, Lac Iarivo... », regrette la plateforme.

La Cellule Diovy s'alarme également d'un affaiblissement institutionnel. « La République n'est plus qu'un mot. Le respect de la Constitution est foulé aux pieds », martèle-t-elle. Elle dénonce l'impunité, les collusions entre affaires religieuses et publiques, l'utilisation des forces de l'ordre à des fins de répression, et l'émergence inquiétante de milices privées.

Révision constitutionnelle

Concernant la souveraineté nationale, la plateforme évoque une véritable braderie du territoire. Dans le Sud, l'exploitation du sable noir serait imposée aux populations locales par la force. Dans le Nord et sur certaines îles de la région Nord-Ouest, les terres seraient déjà entre les mains d'intérêts étrangers, « laissant les Malgaches démunis face à un État absent ». Enfin, la Cellule Diovy s'oppose fermement à toute tentative de révision constitutionnelle visant à octroyer un troisième mandat présidentiel.

« Ce serait un coup de force contre l'esprit républicain, dans un pays où les 12 dernières années de pouvoir n'ont fait qu'aggraver la misère ». Face à cette situation, la Cellule de crise Diovy Madagasikara appelle à un dialogue national entre pouvoir et opposition, afin d'éviter une crise encore plus grave. « C'est le pays de tous, pas d'un seul homme », conclut-elle.