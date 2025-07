L'UNFPA a remis des équipements hier au ministère de l'Enseignement technique pour renforcer l'opérationnalisation des coins jeunes implantés au sein des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ce sont des lieux de confiance, d'écoute et d'échanges, pensés par et pour les jeunes, afin qu'ils puissent accéder à une information fiable, adaptée et bienveillante sur leur santé, leur bien-être, et leur avenir.

Renforcement de la prévention des violences faites aux jeunes. C'est dans cette optique que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a procédé hier à la remise des équipements aux « coins jeunes » dans sept établissements scolaires au niveau de sept Lycées techniques et professionnels (LTP) Ampefiloha, Ambohidratrimo, Mananjary, Manakara, Toliara, Milenaka et Mahajanga. 10 machines à coudre et 5 surjeteuses ont également été remises à l'occasion.

« Ces espaces ont permis d'accompagner de manière concrète plus de 140 Jeunes Pairs Éducateurs à promouvoir, auprès de leurs camarades, une éducation complète à la sexualité, à prévenir les grossesses précoces et à lutter contre les violences basées sur le genre », a déclaré la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Marie Marcelline Rasoloarisoa.

Ces équipements permettront aux animateurs et aux éducateurs pairs de mieux accompagner les jeunes, d'organiser des sessions interactives, de créer un lien durable avec eux. Ils bénéficieront également aux femmes et aux filles vulnérables, notamment en prison et dans les Centres de Formation Professionnelle (CFP), afin de renforcer leur autonomisation et de lutter contre les violences dont elles sont victimes.

Jeunes

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des engagements nationaux et internationaux de Madagascar en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes (SSRAJ), et de la lutte contre les grossesses précoces et les violences basées sur le genre (VBG).

Les « coins Jeunes » sont des espaces amis des jeunes mis en place au sein des établissements d'enseignement technique, visant à offrir un accès sécurisé à une éducation sexuelle complète (ESC), à renforcer les compétences de vie et à sensibiliser les jeunes à leurs droits.

« Ce don vient renforcer ces actions en apportant un appui matériel et technique essentiel : il permettra de former davantage d'encadreurs, d'outiller les établissements, et d'améliorer la qualité des services rendus aux jeunes dans un cadre sécurisé, inclusif et respectueux de leurs droits », précise la ministre de l'Enseignement technique.

Ces actions interviennent dans un contexte marqué par une précocité inquiétante de l'entrée dans la vie reproductive, avec 31% des filles âgées de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréatrice, selon l'Enquête Démographique et de Santé de 2021.