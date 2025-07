Afrique: CAN mini foot 2025 - Le Syli, sensation du tournoi, assure le branding Guinée (Par Alpha Oumar Diallo)

La Guinée est en demi-finale de la 4e Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot ! En disposant avec brio de la Côte d'Ivoire (1-0) ce mardi à Derna, le Syli national signe un authentique exploit : écarter l'un des favoris du tournoi, champion en 2018, et se qualifier dans la foulée pour la Coupe du monde de mini-foot, une première dans l'histoire du pays. Cette jeune équipe, dirigée par coach Abdoul Aziz Sow, joue sa première CAN et impressionne par son agressivité, sa cohésion et son réalisme.

Une victoire de caractère contre les Éléphants

Face aux Ivoiriens, invaincus jusque-là et auteurs d'un parcours de groupes impressionnant, les Guinéens ont livré un match d'une intensité tactique remarquable. Solides en défense, disciplinés dans les transitions, et terriblement efficaces en attaque, ils ont profité d'un missile éclairement lancé par Mohamed Chérif Camara pour faire plier les Éléphants. Ce but, inscrit en première période, a suffi à faire tomber l'un des géants de la discipline. Loin d'être dominé, le Syli a fait preuve d'un calme olympien et d'une organisation sans faille pour tenir jusqu'au coup de sifflet final.

Parcours remarquable dès les phases de groupe

Ce succès en quart de finale n'est pas un miracle. Il s'inscrit dans la continuité d'un tournoi parfaitement négocié par une équipe que peu attendaient à ce niveau.

Premier match : Guinée 5 - 1 Burkina Faso

Une entrée fracassante face à une équipe burkinabè plus expérimentée, rapidement submergée par l'intensité et la vitesse guinéenne. Mohamed Chérif Camara, déjà, s'était illustré avec un quadruplé. Un premier choc psychologique dans le groupe.

Deuxième match : Guinée 4-1 Nigeria. Une rencontre de haut niveau face à un Nigeria régulier dans les compétitions africaines, demi-finaliste en 2023. Malgré la pression, le Syli a tenu bon, gardant l'avantage au score jusqu'au bout grâce à une défense regroupée et un jeu vertical dévastateur.

Troisième match : Guinée 1 - 2 Mauritanie. Seule ombre au tableau : une courte défaite face à une Mauritanie solide et bien rodée, vice-championne de la dernière édition. Ce revers sans conséquence sur la qualification a servi de leçon tactique utile avant les quarts.

Une équipe jeune mais tactiquement mûre

Coach Abdoul Aziz Sow a façonné un collectif uni, lucide et discipliné. Chaque match montre un Syli physiquement affûté, qui presse haut, gêne les relances adverses, et se projette rapidement vers l'avant.

Les clés de cette réussite

Agressivité maîtrisée : les duels sont systématiquement disputés.

Bloc solidaire : chaque joueur couvre, compense, relance.

Efficacité offensive : peu d'occasions gâchées, beaucoup de réalisme.

Adversaires battus : pas des moindres

Le parcours guinéen prend encore plus de relief quand on observe le pedigree des équipes battues.

Burkina Faso : habitué des compétitions régionales, souvent présent en phase finale. Une équipe réputée pour sa discipline et sa combativité.

Nigeria : demi-finaliste de la CAN 2023, redouté pour sa puissance physique et sa tradition en football.

Côte d'Ivoire : championne d'Afrique en 2018, meilleure attaque du tournoi jusque-là, expérimentée et structurée.

Les vaincre successivement, avec maîtrise, dit tout du niveau affiché par cette jeune sélection guinéenne.

Une qualification historique pour la Coupe du Monde

Avec cette victoire en quart, la Guinée se qualifie directement pour la Coupe du Monde de mini-foot 2026. Un exploit historique pour une équipe en pleine construction, qui participe à sa première CAN. Plus qu'une surprise, le Syli incarne la montée en puissance du mini-foot guinéen et devient un véritable phénomène continental.

Le mot du sélectionneur Aziz Sow

« Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous respectons tout le monde, mais nous avons une mission : faire briller notre drapeau. Les joueurs sont engagés, disciplinés, et veulent écrire leur propre histoire. »

Et maintenant, le dernier carré

La Guinée affrontera en demi-finale la Libye, pays hôte du tournoi, le jeudi à 17h GMT, dans un match déjà très attendu. Peu importe l'issue, cette équipe a déjà marqué les esprits. Mais connaissant leur mentalité, pas question de s'arrêter là.

Le Syli mini-foot : une nouvelle ère est née

Portée par un groupe jeune, soudé et tactiquement ambitieux, la Guinée ne rêve plus seulement : elle bâtit. Sa victoire sur la Côte d'Ivoire est plus qu'un exploit, c'est un acte fondateur. Une génération vient de se révéler, et elle est prête à conquérir le continent, puis le monde.

Une victoire de terrain... et de vision

Si le Syli national de mini-foot brille aujourd'hui sur les pelouses de Derna, c'est aussi le fruit d'une volonté politique et d'une stratégie fédérale assumée.

À la tête de la Fédération guinéenne de mini-football, le jeune président Mamadou Goudoussy Diallo incarne un nouveau souffle. Depuis son arrivée à la tête de l'instance, il a fait du développement de la discipline une priorité stratégique, misant sur une approche professionnelle rarement vue dans ce sport en Guinée.

En amont de cette CAN, il n'a pas lésiné sur les moyens : stages de préparation ciblés, logistique maîtrisée, prise en charge optimale des joueurs, encadrement technique étoffé, et surtout une confiance totale accordée au staff. Cette vision claire a permis de créer un environnement propice à la performance et à la concentration. Résultat, une équipe compétitive, soudée, motivée qui, dès sa première participation, tutoie déjà les sommets.

Le succès du Syli est donc aussi celui d'un président audacieux, qui croit aux vertus du travail structuré, à la valeur de la jeunesse et à l'ambition sans complexe. Goudoussy n'a pas simplement envoyé une équipe en Libye. Il a tracé un cap, construit des fondations, et donné au mini-foot guinéen une âme et une colonne vertébrale.

Et aujourd'hui, c'est tout un pays qui récolte les fruits d'un engagement clair et d'une vision à long terme. Le rêve guinéen ne fait que commencer.