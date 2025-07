Afrique Australe: 45ème Sommet de la SADC - Dernières mises au point avec l'équipe de Gaborone

Madagascar finalise les préparatifs du Sommet de la SADC avec la visite d'une délégation du Secrétariat permanent de l'organisation.

À moins d'un mois de l'ouverture du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), prévu se dérouler à la mi-août 2025, Madagascar vient d'accueillir la dernière mission préparatoire du Secrétariat de l'organisation régionale.

Conduite par la Dr Judith Kateera, secrétaire exécutive adjointe aux affaires de coopération auprès du secrétariat permanent de la SADC, cette visite revêt une importance capitale pour jauger l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez-vous continental.

La délégation, en séjour dans la Grande Île actuellement, a notamment inspecté les principales infrastructures logistiques liées à l'accueil du Sommet, telles que l'aéroport international et les établissements hôteliers susceptibles d'héberger les délégations officielles.

Cette évaluation de terrain a permis d'identifier les points de conformité et les éventuels ajustements à apporter afin de garantir le bon déroulement des travaux de haut niveau, a fait savoir le bureau de Gaborone dans un communiqué.

Engagement

La délégation a également rencontré les autorités pour évaluer l'avancement des préparatifs. Le lundi 21 juillet 2025, la mission du secrétariat a été reçue en audience par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères.

La cheffe de la diplomatie malgache a salué « l'engagement et le dévouement » manifestés par les équipes de la SADC en faveur d'un sommet pleinement réussi, selon toujours ce communiqué, tout en réaffirmant la volonté des autorités malgaches de « faire de cette rencontre un jalon marquant dans l'histoire de la coopération régionale ».

De son côté, Judith Kateera a exprimé sa satisfaction quant au « travail remarquable accompli » par les organisateurs locaux. Elle a fait part de sa « confiance dans la capacité de Madagascar à relever le défi » et mener un événement d'envergure.

Au cours de cette mission, la délégation du secrétariat de la SADC prévoit également des entretiens avec le ministre de l'économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, dans la perspective de coordonner les aspects budgétaires et logistiques liés à l'accueil des différentes délégations.

Documents stratégiques

Le 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC est un évènement historique pour Madagascar, et marquera officiellement l'entame de la présidence malgache, aussi tournante, de l'organisation pour un mandat d'un an, jusqu'en août 2026.

16 chefs d'Etat et de gouvernement venant des pays membres de l'organisation sont attendus au pays à la mi-août. Cette rencontre sera précédée par la traditionnelle réunion du conseil des ministres, chargée de finaliser les documents stratégiques et les résolutions à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement.