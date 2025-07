Madagascar: Enregistrement d'état-civil - Un manuel de formateurs standardisé en cours

Le renforcement du cadre institutionnel et juridique de la réforme de l'état-civil avance pas à pas à Madagascar.

Le pays dispose actuellement d'une version préliminaire du manuel de formateur standardisé sur l'état-civil. Enrichi de plusieurs clarifications juridiques, l'outil vise « à garantir une montée en compétences harmonisée des agents intervenant dans l'enregistrement des faits d'état-civil. »

Le manuel est le fruit d'un dialogue institutionnel de haut niveau organisé à Ampefy du 16 au 18 juillet dernier. S'inscrivant dans la dynamique d'accompagnement technique et politique engagée par l'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) aux côtés des autorités malgaches, l'atelier de concertation a réuni à Ampefy, pendant trois jours, les principales institutions de l'Etat concernées par l'état-civil. L'initiative intervient dans un contexte institutionnel en profonde évolution, marqué par des avancées notables en matière de gouvernance du système d'état civil dans le pays.

Synergie

Pour l'OIF, la mobilisation a mis en avant l'importance de fédérer les acteurs institutionnels autour d'une vision commune. Celle de faire « progresser, de manière concertée, inclusive et structurée, la réforme de l'état-civil à Madagascar. » En effet, les représentants de ces institutions se sont attelés à échanger et partager de manière approfondie les enjeux majeurs, les défis persistants et les avancées concrètes liées à la réforme en question.

Ce, dans un esprit de dialogue constructif, de co-construction active et de coresponsabilité. « Une volonté commune d'ancrer la réforme dans une vision partagée, adaptée aux réalités du pays et conforme aux standards internationaux en matière de gouvernance publique et de droits fondamentaux. »