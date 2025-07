Tchad: Les nominations de la nouvelle administration suscitent les critiques de l'opposition

Au Tchad, le gouvernement vient d'installer la semaine dernière tour à tour une nouvelle administration au niveau de toutes les provinces du pays. De nouveaux magistrats ont été nommés à tous les niveaux. Ces nominations ont été scrutées à la loupe par les partis politiques et les simples citoyens. L'opposition fustige des nominations au sein du seul parti au pouvoir, mais aussi des nominations qui ne tiendraient pas compte des grands équilibres du pays, notamment régionaux.

Au Tchad, « ces nominations partisanes consacrent une pratique devenue semi-officiel de discrimination des militants de l'opposition, des emplois et des charges publiques en violation des lois de la République. Les populations ne s'identifient pas à ses représentants étatiques non formés et non élusif. Ces préfets et sous-préfets, au lieu de rassurer, sont une source inquiétudes pour les populations. Il s'agit donc d'actions conflictuelles qui risquent d'envenimer des territoires déjà ensanglantés par des violences en tous genres », regrette l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké, le leader de l'opposition parlementaire.

Le porte-parole du gouvernement balaie ces accusations d'un revers de main. Pour Gassim Cherif, les choses sont en train de changer au Tchad. Ces nouvelles nominations se sont fait selon de nouveaux paradigmes. Le gouvernement a privilégié les jeunes formés même s'il a tenu compte des impératifs de sécurité. Selon lui, « cette fois-ci, les choses sont plus équilibrées. Même par rapport à ces nominations que l'on fustige, il faut dire que le Tchad fait exception dans une zone où il y a beaucoup d'insécurité et d'instabilité », explique le porte-parole du gouvernement.

« Des nominations ont été saluées »

« Certaines zones sont sensibles et il faut vraiment des personnes qui ont une maîtrise du point de vue sécuritaire. Des nominations ont été saluées. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes cadres, sortis de l'École nationale de l'administration, ont été nommés à des postes importants de sous-préfets, de préfets, de gouvernants. Un changement de paradigme est en train de s'opérer. S'il y a des opposants ou des personnes qui estiment qu'il y a une coloration qui est forte par rapport à telle ou telle province, c'est leur raisonnement. Je pense que le plus important est que ce soit des Tchadiens compétents qui ont une certaine intégrité morale et qui savent faire le travail », termine-t-il.