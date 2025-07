Maroc: Le Musée de la céramique de Safi - Un espace témoin du génie de l'artisanat traditionnel marocain

Safi - Au cœur de la Cité des Océans, se dresse le Musée de la céramique de Safi, véritable monument culturel qui perpétue l’un des plus anciens arts marocains, intimement lié au patrimoine de la ville.

Ce musée constitue un espace où se côtoient le génie de l’artisanat traditionnel et l’esprit de la création artistique, dans une harmonie qui en fait une destination privilégiée pour les visiteurs, les chercheurs et les passionnés de l’histoire des métiers d’art au Maroc.

Réhabilité en 2018 dans le cadre de projets patrimoniaux soutenus par la Fondation nationale des musées, cet établissement est l’un des joyaux culturels de Safi, une ville longtemps célèbre pour sa céramique bleue et ses artisans qui se transmettent les secrets de l’argile de génération en génération.

Abritant des centaines de pièces d’art, cet espace unique raconte aux visiteurs l’histoire d’une civilisation façonnée depuis des millénaires par l’Homme à partir d’argile, d’eau et de feu, transformée en chefs-d’œuvre d’une beauté exceptionnelle.

Dès l’entrée, le visiteur est plongé dans un univers de couleurs, de motifs et de décors raffinés, en découvrant les pièces exposées, allant des objets utilitaires du quotidien aux œuvres artistiques complexes, réparties entre différentes galeries et mettant en valeur des techniques de décoration telles que la peinture, l’émaillage et la gravure.

Dans une déclaration à la MAP, la conservatrice du musée, Iman El Mounjim, a souligné qu’une visite des sept salles du musée donne au visiteur l’impression de voyager à travers le temps, depuis la préhistoire jusqu’au début du troisième millénaire, notant que les expositions sont organisées selon un enchaînement chronologique, géographique et artistique, qui fait de chaque salle un arrêt contemplatif sur l’évolution du goût, des techniques et des styles décoratifs.

“Ce lieu ne se contente pas d’exposer des pièces historiques, mais il s’agit également d’un centre de documentation et d’éducation artistique”, poursuit-elle, affirmant que le musée accueille des visiteurs de tous âges et collabore avec des établissements scolaires pour organiser des ateliers, notamment pour les enfants, afin de sensibiliser les jeunes générations à cet art, qui est une partie intégrante de leur identité.

Elle a précisé que le parcours muséal, conçu de manière réfléchie, aide le visiteur à comprendre l’évolution de la céramique marocaine, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique, et met en lumière l’influence des contextes sociaux, religieux et politiques à travers les âges.

Le musée se compose de sept salles principales, débutant par la Préhistoire, puis le Moyen Âge, et présente ensuite des expériences céramiques marquantes de régions telles que Chichaoua, le Rif, Tamegroute et le Haut Atlas.

Une salle est consacrée à Fès au XIXe siècle, l’une des villes ayant connu un grand essor artistique dans ce domaine.

Le parcours mène ensuite à des sections dédiées aux étapes ultérieures du développement de la céramique marocaine, avec un accent particulier sur la ville de Safi, centre emblématique de cet art.

Ces sections comprennent Safi au XIXe siècle, une salle dédiée à l’artiste Boujemâa Lamali et ses contemporains, une autre retraçant les évolutions de 1960 à 2000, jusqu’à une salle consacrée à la Cité des Océans à la fin du XXe siècle.

En effet, le Musée de la Céramique est aujourd’hui intégré à la carte touristique de Safi et attire des visiteurs de toutes les régions du Maroc, ainsi que de l’étranger, venus découvrir la magie de la poterie que les artisans transforment, avec leur savoir-faire et leur génie, en œuvres d’art pleines d’âme et de beauté.

Dans ce cadre, Fatima Zahra, une visiteuse venue de Marrakech avec sa petite famille pour passer ses vacances à Safi, a confié que les pièces exposées révèlent une véritable ingéniosité dans les détails, relevant que l’artisan marocain ne se contente pas de façonner une belle forme, il évoque aussi une émotion, une mémoire.

“L’artisan marocain possède une imagination artistique incomparable”, a-t-elle ajouté, estimant que “l’alliance entre simplicité et minutie, entre décoration et couleur, révèle un génie transmis de génération en génération”.

De son côté, Safaa, originaire de la commune d’Amizmiz dans la province d’Al Haouz, a exprimé son émerveillement après sa visite du musée, expliquant avoir entendu parler de la céramique de Safi, mais que cette visite lui a permis de comprendre qu’il s’agit de bien plus qu’un artisanat : une véritable culture, une identité.

Fouad, acteur associatif et natif de Safi, a lui aussi fait part de son admiration, faisant savoir que ce qui l’a le plus marqué, c’est une salle abritant des pièces rares remontant aux périodes almohade et almoravide, soit aux Xe et XIe siècles.

“Ces pièces sont une preuve vivante des débuts de l’essor de la poterie à Safi, un art dont les racines remontent à l’époque phénicienne, conférant à la ville une profondeur historique remarquable digne d’être découverte”, a-t-il poursuivi.

Il est certain qu’évoquer Safi sans parler de son musée de la céramique serait incomplet, puisque plus qu’un espace d’exposition, ce musée est un lieu vivant vibrant de l’héritage des ancêtres, où l’argile devient mémoire, la décoration devient langage et la céramique une histoire qui ne se brise jamais.