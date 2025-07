Madagascar: Manga Mania festival - Va pour la 14e édition

Le festival Manga mania entame sa 14e édition. Les amateurs de la culture asiatique se retrouveront au Gymnase Ankoay Ankorondrano les 25 et 26 juillet. Des milliers de jeunes et adolescents sont attendus. Stands de jeux et d'intérêts, le monde des jeux vidéo, des ateliers découvertes et des concours de danse, de cosplay... ce sont toutes les facettes de l'art et de la culture nipponne, chinoise et coréenne surtout qui feront l'objet du festival. Ces cultures intéressent particulièrement les jeunes malgaches.

Hosotra 2025 : Être artiste peintre à Madagascar : de la passion à la professionnalisation

Dans le cadre du festival de peinture Hosotra 2025, une conférence se tiendra à La maison sociale des arts Ambatovinaky. Vendredi, Tahina Rakotoarivony, Yasmine Fidimalala et Solonambinintsoa Steven Evan seront les intervenants sur le fait d'« Être artiste peintre à Madagascar : de la passion à la professionnalisation ».

Pour rappel, Hosotra 2025, c'est une célébration de la création locale, une immersion artistique pour tous, et un moment fort de culture au coeur de Tana. Dans la foulée, le festival propose des ateliers pour les jeunes, des formations pour artistes... En parallèle, l'exposition à ciel ouvert continue au jardin de l'Ortana Antaninarenina.