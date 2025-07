De passage à Madagascar, Tiara Rakotonirina et Tatiana Iakimova lancent des « Master Class » à Madagascar, initiant plus de 150 jeunes, coaches et éducateurs à la gymnastique rythmique. Elles ont transmis leurs expériences durant les deux séances d'initiation.

La jeune gymnaste malgache Tiara Rakotonirina, accompagnée de son coach Tatiana Iakimova, a marqué son retour à Madagascar par deux séances de Master Class dédiées à la gymnastique rythmique. De passage dans le pays, l'experte russe et sa protégée de 13 ans ont initié plus de 150 enfants, coachs et éducateurs à leur savoir-faire, renforçant ainsi les ambitions locales pour cette discipline. La première session, organisée la semaine dernière dans la région Vakinankaratra, a réuni 80 enfants et 10 coaches et éducateurs sur deux jours.

Ce mardi, une seconde séance, qui s'est déroulée au Gymnase Couvert d'Ankorondrano a permis à environ 30 enfants, dont 10 gymnastes, et 10 coaches et éducateurs de bénéficier des enseignements de Tatiana et Tiara.

« Ces Master Classes ont été fabuleuses et amusantes, mais j'étais un peu fatiguée ce mardi et je n'ai pas pu initier le second groupe. J'espère que ces enfants s'amélioreront et me dépasseront un jour, peut-être même participeront aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde », a confié Tiara avec humilité. Elle a également prodigué un conseil précieux : « Pas de pression dans la gymnastique, même si c'est difficile. Pour les coaches, éviter de stresser les enfants, car cela peut les blesser ou les distraire ».

Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie de la Fédération Malgache de Gymnastique (FMG) pour vulgariser et développer la discipline. « Nous avons un work plan pour surmonter les défis et transformer nos rêves en réalité. D'ici 8 à 10 ans, nous visons à voir d'autres athlètes comme Tiara », a déclaré Jackie Randriamalala, présidente de la FMG. L'événement a également reçu la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Abdulah Moustapha.

« L'arrivée de Tiara et de son coach Tatiana à Madagascar est une occasion précieuse pour permettre aux enfants malgaches de s'initier à la gymnastique rythmique. Avec la Fédération, nous souhaitons promouvoir et vulgariser ce sport à travers tout le pays. Concernant le projet d'intégration de la gymnastique dans les écoles, soutenu par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), je m'engage à dialoguer avec le ministère de l'Éducation nationale, avant de le soumettre au conseil gouvernemental pour approbation », a-t-il annoncé.