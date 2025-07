Madagascar: Coopération régionale - La COI et la Chine renforcent leur partenariat

La Commission de l'océan Indien (COI) et la République populaire de Chine ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat ce lundi, avec la signature d'un accord de coopération au siège de la COI, à Ébène, sur l'île Maurice. Cet accord vient renforcer un engagement déjà ancien entre les deux parties, axé sur le développement durable et la solidarité régionale.

Présente en tant que membre observateur au sein de la COI depuis 2016, la Chine confirme ainsi sa volonté d'accompagner les États membres de l'organisation dans plusieurs domaines stratégiques. À travers cet accord, Pékin s'engage à apporter un soutien financier et technique dans des secteurs variés, en lien avec les priorités régionales identifiées par la COI.

La signature a été effectuée par Edgard Razafindravahy, secrétaire général de la COI, d'une part, et Huang Shifang, ambassadrice de la République populaire de Chine auprès de la République de Maurice, d'autre part. Les deux responsables ont salué la solidité des relations entre leurs institutions respectives et ont souligné l'importance de cette coopération dans un contexte régional marqué par des défis communs, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, de sécurité maritime et de développement économique.

Cet accord traduit la volonté de la COI de mobiliser ses partenaires au service d'une intégration régionale plus dynamique, inclusive et résiliente, et témoigne également de la confiance accordée par les bailleurs à cette organisation. Outre la Chine, l'Union européenne et l'Agence française de développement figurent parmi les partenaires permanents de la COI dans de nombreux projets.