Madagascar: Mahajanga - Une moyenne de six cents passagers par jour enregistrée à Aranta

La gare routière nationale à Aranta est devenue très animée et en effervescence de jour comme de nuit depuis plusieurs semaines. On constate une hausse progressive des arrivées des taxis-brousse en provenance de la capitale et d'autres régions, ces derniers jours à Mahajanga.

En moins d'une semaine, l'effectif moyen des passagers recensés quotidiennement à l'arrivée est d'environ 600 personnes. Ils étaient 3 347 passagers ayant débarqué à Aranta du 14 au 18 juillet dernier, et transportés par 201 taxis-brousse de différentes coopératives nationales.

Le plus gros contingent arrivé à Mahajanga a été recensé lundi 14 juillet dernier avec 707 voyageurs. Samedi dernier, ils étaient 680 personnes à descendre à la gare routière en provenance de la capitale.

Auparavant, les statistiques étaient moins élevées. En l'occurrence, jeudi 17 juillet dernier où ils étaient 578 personnes enregistrées à l'arrivée.

Chez les coopératives privées, telle que le Cotisse, en moyenne 150 passagers par jour et une dizaine de véhicules descendent à Mahajanga.

Il en est de même pour la coopérative privée Soatrans qui engage huit véhicules par jour vers la capitale. La moyenne des voyageurs à l'arrivée est de 130 par jour.

Contrôle

Par contre, les véhicules au départ sont en hausse depuis la haute saison, pour les coopératives nationales. Ils sont en moyenne 750 passagers par jour à quitter Mahajanga pour rejoindre la capitale et d'autres régions depuis le 14 juillet dernier.

« Plus d'une quarantaine de taxis-brousse sont contrôlés au départ de la gare routière tous les jours. Dimanche dernier, 47 véhicules étaient partis vers Tana avec 848 personnes à bord. Les réservations sont à effectuer au niveau des coopératives et l'achat des billets est obligatoire au niveau du guichet unique pour éviter les escroqueries. Les papiers des véhicules doivent être également en règle, dont l'assurance. Le respect du code de la route est de rigueur pour les chauffeurs», a expliqué le directeur de l'Agence des Transports Terrestres (ATT) de Mahajanga, Michele Zézé Genatrita Razafinandrasana.

En cette période de vacances, les éléments de la gendarmerie nationale au niveau du groupement Boeny tiennent à rassurer que les mesures de protection des personnes et de leurs biens se poursuivent et sont renforcées le long de la route nationale n°4 reliant Mahajanga à la capitale et la RN°6 de Mahajanga vers Antsohihy et vers le nord.

Le renforcement des patrouilles et des inspections s'effectue de jour comme de nuit. Les zones fréquentées par les vacanciers sont protégées. Ils sont présents non seulement pour surveiller, mais aussi pour prévenir et protéger contre d'éventuelles menaces d'attaques.

« Durant le premier semestre, aucune "attaque sur axe" n'a été recensée. Par contre, les accidents sur axe ont augmenté et on a déjà trouvé une solution pour les réduire. Les conducteurs sont appelés à faire preuve de vigilance au volant et surtout à respecter le doublage des chauffeurs si le trajet dépasse les 600 km. Ils doivent également observer une pause. L'objectif est de voyager en toute sérénité », a rassuré le capitaine Rakotozafy.