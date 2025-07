Madagascar: Toliara - Un jeune organisme protège les herbiers marins

Deux projets à court et à moyen terme sont lancés par l'ONG Action for Community and Biodiversity (ACB). « ORIANO » (signifiant herbiers marins en français) sera réalisé pendant quatre mois dans les fokontany d'Ifaty et Beravy, commune rurale de Belalanda. Le second projet intitulé « ACH » se tiendra sur dix-huit mois dans les fokontany de Betsibarika, Madiorano, Ambalaboy, appartenant à la commune rurale de Manombo Sud, district de Toliara II.

« Il s'agit de procéder à des études de lieux des herbiers marins sur le littoral de ces fokontany. Procéder ensuite à des actions de culture de nouveau végétal ou d'amélioration des herbiers marins existants. Deux projets qui impliquent les communautés locales de base et les pêcheurs », explique Lambo Filantsoa, directeur exécutif de l'ONG ACB.

La protection des herbiers marins s'avère importante, selon toujours les explications, car ce sont les principaux habitats naturels des poissons et des crustacés. « Les herbiers marins constituent une source d'oxygène pour ces animaux marins. Ils sont toutefois menacés par des pratiques de pêche illégales telles que l'utilisation des moustiquaires qui arrachent drastiquement ces herbiers marins », explique encore le directeur.

Dinabe

La semaine dernière, des représentants des communautés locales des fokontany concernés par le projet ont été conviés à Toliara pour s'informer sur les projets et afin d'obtenir leurs avis. « Je pense qu'il faut établir un genre de pacte comme le Dinabe afin de lutter contre les pratiques de pêche illégale qui détruisent les herbiers marins », a indiqué l'adjoint au maire de Manombo Sud.

Un autre intervenant local souhaite la poursuite à long terme des projets, car des herbiers marins dépendent l'abondance des poissons et des crustacés. L'ONG ACB est composée de jeunes étudiants et d'anciens étudiants issus de différentes filières telles que l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM), de l'économie, de l'environnement et même de la médecine des universités de Toliara et de Mahajanga.

« L'ONG ACB oeuvre dans le soutien des communautés locales de pêcheurs et dans la protection de la biodiversité marine des régions Atsimo Andrefana et Boeny. La spécialisation des membres de l'ONG concerne le changement climatique, l'économie bleue, la santé, la gestion des zones côtières », éclaire l'ONG ACB.

Au-delà de la protection et de la conservation, les activités de l'ONG tournent également autour de l'autonomisation des communautés. Les jeunes de l'ONG apprennent la mobilisation des ressources et la recherche de financement, procèdent à des recherches sur la culture d'algues. Ils collaborent avec des entités comme le Varuna Biodiversity, de l'Agence française de développement (AFD), pour des appuis techniques et financiers, le ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, le Youth for Climate.